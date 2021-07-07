Разумков "зависає" між Зеленським і самостійною політичною кар'єрою, – Фесенко

Дмитро Разумков намагається не протистояти Володимиру Зеленському, а поступово дистанціюватися від нього. Спікер Верховної Ради "зависає" між командою президента та самостійною політичною кар'єрою.

Таку думку висловив політолог Володимир Фесенко. Він також говорив про євроінтеграцію України, стосунки держави з Китаєм і США та діяльність Володимира Зеленського.

До теми "Чорна кішка" між Разумковим і Зеленським: що не так у відносинах спікера й президента

Про амбіції Разумкова

Монобільшість все-таки лояльна до Володимира Зеленського. Так, там є деякі лобістські групи, є ідеологічне різноманіття, але протягом останнього місяця ми побачили, що депутати партії Зеленського помітили зміцнення президента.

Коли була велика пресконференція Разумкова, він підтвердив, що залишається членом команди Зеленського. Однак в конкретних кроках ми бачимо, що він відходить.

Разумков не хоче бути нелояльним, не хоче вступати у конфлікт із Зеленським, але демонструє свою особливу думку. Це початок. Він через певний час буде змушений робити вибір.

У ЗМІ шириться інформація, що Дмитро Разумков має намір балотуватися в президенти.

Дізнайтеся більше Колишньої довіри немає, – Фесенко припустив, хто може замінити Разумкова

Про інтеграцію України в ЄС

Не стільки в Україні зараз є запит на євроскептицизм, скільки поки що для нього немає підстав. Попри це, вони можуть з'явитись.

Ми повинні обирати – або ми робимо стратегію євроінтеграційних реформ так, як робили наші східноєвропейські сусіди, або норвезький сценарій, коли ми можемо бути частиною європейського економічного простору, але зберігаючи свої економічні інтереси.

Норвегія – частина європейського економічного простору. Вона значною мірою інтегрована, але політично – ні. Це один із варіантів. Я думаю, що у нас врешті-решт зараз починаються тільки паростки європрагматизму. Ми мусимо сформувати достатньо раціональний, прагматичний підхід до європейської інтеграційної політики.

У Міністерстві економіки мають намір оновити частину Угоди про асоціацію нашої держави з Євросоюзом до жовтня 2021 року. Тоді ж запланований наступний саміт Україна – ЄС.



Володимир Фесенко у програмі "Що це було?" / Фото 24 каналу

Про стосунки України з Китаєм та США

Я боюся спроби відновити багатовекторність, наприклад, в стосунках з Китаєм. Вони не спрацюють. Зараз є нове протистояння. Мало нам війни з Росією. Зараз є геополітичне протистояння з США та Китаєм.

Якщо ми спробуємо вести якусь подвійну гру і з США, і з Китаєм, боюся, що це не вийде. Конкретний приклад – Мотор Січ. Доведеться обирати. Фактично ми вже вибрали – пішли на стандарти, які були запропоновані США.

Це стосується безпеки, зокрема і нашої. Двигуни могли потрапити до Росії, а це не в наших інтересах. Нам би була вигідна гнучка політика, де ми могли б активно співпрацювати і з Китаєм, і з США. Однак навряд чи це вийде.

До теми Війна між США та Китаєм буде на економічному ґрунті, а не на військовому, – політолог

Зеленський, у нього цікава тактика, вона не всім подобається, його багато хто критикує, але він став критикувати Захід. Я думаю, що в цьому випадку не критика заради критики, а дійсно прояв емоційного незадоволення, що ми хочемо та рухаємось у напрямку Заходу, хочемо бути у Європейському Союзі та НАТО, але ми не отримуємо належної взаємодії, рух має бути з обох боків – цього, на жаль, немає.

Про діяльність Зеленського

У Зеленського цікава тактика – вона не всім подобається, його багато хто критикує, але він почав критикувати Захід.

Я думаю, що в цьому випадку не критика заради критики, а дійсно прояв емоційного незадоволення, що ми хочемо та рухаємось у напрямку Заходу, хочемо бути у Європейському Союзі та НАТО, але не отримуємо належної взаємодії. Рух має бути з обох боків, а цього, на жаль, немає.

Володимир Зеленський заявив, що членство України в ЄС чи НАТО часто пов'язують з певними реформами. Однак зважаючи на війну, держава проводить реформи найшвидше у Європі.

"Що це було?" з Сергієм Лещенком та Володимиром Фесенком: дивіться відео