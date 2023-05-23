Мабуть, змирилися: у Бєлгородській області скасували контртерористичну операцію

Російська влада всіляко намагається утримати свій народ від паніки та запевняє, що "все йде за планом". Так, губернатор Бєлгородської області Гладков оголосив про скасування режиму контртерористичної операції в регіоні.

На підтвердження цього, він опублікував відповідний документ у своєму телеграм-каналі. Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує 24 Канал.

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У Бєлгородській області "все спокійно"

Вячєслав Гладков наголосив, що "всіх диверсантів вдалося ліквідували", а "прорив ДРГ на територію Бєлгородської області – зупинений". Режим контртерористичної операції в Бєлгородській області діяв менше ніж одну добу.

Попри це, губернатор не сказав, коли саме жителі Бєлгородської області зможуть повернутися додому. Крім цього, він ні слова не написав про загальний стан у прикордонних областях Росії.

РДК продовжує "звільняти" Бєлгородську область

Контртерористична операція у Бєлгородській області тривала з 22 по 23 травня . Її оголосили після того, як Російський добровольчий корпус і Легіон "Свобода Росії" розпочали операцію зі "звільнення" Росії від режиму Владіміра Путіна. Цей режим передбачав перевірку документів у фізичних осіб, а також призупинення діяльності небезпечних виробництв та організацій, у яких використовуються вибухові, радіоактивні, хімічно та біологічно небезпечні речовини.

Попри заяви Гладкова, Російський добровольчий корпус продовжує свою операцію зі "звільнення" Росії від кремлівської диктатури. Так російські повстанці опублікували відео, де показали, як вони рухаються по території Бєлгородської області.

РДК показали територію, яку вони "звільнили" нещодавно: дивіться відео

Там зазначили, що стан на цих територіях "тривожний". Крім цього, вони зауважили, що у Бєлгородській області "варто було б прибрати".

Російський добровольчий корпус рухається Бєлгородською областю: дивіться відео

За їхніми словами, "мітли" вони з собою не взяли, а "совків" у Росії – поки вистачає. Заяву щодо скасування режиму контртерористичної операції у Бєлгородській області РДК поки не коментували.

Що відомо про "звільнення" Бєлгородської області