Кордони Росії не захищені, – РДК і легіон "Свобода Росії" повторять події на Бєлгородщині

Сили легіону "Свобода Росії" та Російського добровольчого корпусу 22 травня увірвалися до Бєлгородщини, що стало сюрпризом передусім для країни-окупантки. Поміж іншого така операція показала, що кордони "великої та могутньої" абсолютно не захищені.

Про це розповіли бійці РДК та легіону "Свобода Росії", повідомляє Анна Черненко, кореспондентка 24 Каналу.

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У Росії дірявий кордон

Варто зауважити, що того ж дня, як РДК і легіон "Свобода Росії" перетнули українсько-російський кордон, у місцевому міністерстві внутрішніх справ терміново оголосили план "Едельвейс". Для розшуку "диверсантів" негайно почали збирати усіх правоохоронців та силовиків.

Проте уже наступного дня контртерористичну операцію в регіоні згорнули, адже нібито досягли поставлених цілей: ліквідували диверсантів та зупинили прорив ДРГ. Це прокоментували й бійці, які почали "звільнення" регіонів Росії від путінського режиму.

Вони зазначили, що заяви, зокрема, про захист російських територій, які підхопили й російські ЗМІ, не більше, ніж фікція.

Цікаво, що з твердженням про "дірявий" кордон країни-терористки погодився ексспівробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов. Однією з причин незахищеності кордонів він назвав те, що значна частина тамтешніх військових перебуває сьогодні на території України.

Головне, що ми можемо з цього зрозуміти, – кордони Росії не охороняються. Немає кому. Всіх прикордонників, ймовірно, кинули на фронт, де їх знищили. Пам'ятаєте, ще була інформація, що Росія хоче щось на кшталт народних дружин організувати, щоб вони охороняли кордони,

– розповів Жирнов.

Метою операції був не Бєлгород

Також бійці поділилися, що насправді їхньою метою не було захоплення обласного центру Бєлгородщини. Натомість вони себе перевірили боєм і, зауважимо, доволі успішно, адже зайшли не в один російський населений пункт.

Ба більше, в Російському добровольчому корпусі та легіоні "Свобода Росії" підкреслили, що така вилазка на територію країни-окупантки була не останньою.

Зазначимо, що з цим погодився й секретар РНБО Олексій Данілов. Він підкреслив, що низка російських областей, зокрема, Брянська, Курська та Воронезька, не почуватимуться у безпеці доти, поки Україна не здобуде перемогу.

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