Просто береш, їдеш, і все, – в РДК розповіли, як "віджимали" БТР окупантів на Бєлгородщині
Російські повстанці за два дні "звільнення" Бєлгородської області змогли набрати собі кілька бойових трофеїв. Зокрема їм вдалося захопити у путінських загарбників БТР 82.
У РДК зазначили, що БТР це єдиний трофей, який вони забрали з Росії "офіційно". Про це повідомила кореспондентка 24 Каналу.
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Російський повстанець висловився щодо захоплення БТР
Представник Російського добровольчого корпусу з позивним "Фортуна" розповів, що йому вдалося захопити ворожий бронетранспортер. За його словами, сам процес "віджимання" техніки в загарбників не був важким.
Сідаєш в БТР, вмикаєш масу, заводиш, їдеш і все,
– зазначив доброволець.
До того ж він зазначив, що цей бронетранспортер окупанти не покинули. Російські повстанці взяли його у спеціальному ангарі, де було багато техніки путінської армії.
РДК привіз в Україну БТР 82 / Фото Анни Черненко
Попри те, що під час свого "звільнення" добровольці затрофеїли багато ворожої зброї, "Фортуна" зазначив, що в Україну їм вдалося привезти лише цей БТР.
РДК під час "звільнення" Бєлгородської області затрофеїли бронетранспортер загарбників / Відео Анни ЧерненкоЗверніть увагу! БТР-82 – глибока російська модернізація бронетранспортера БТР-80. Бронетранспортер отримав нову башту з 30 міліметровою гарматою 2А72. Розроблений і виробляється на АТ "Арзамаський машинобудівний завод" у Росії.
Російські повстанці "звільняли" Бєлгородську область від путінської армії: що відомо
- Щоб "звільнити" російські регіони від путінського режиму, легіон "Свобода Росії" та РДК провели спільну операцію. Під час операції, яка розпочалася 22 травня, вже звільнили Козинку, Грайворон і Гору-Поділ Бєлгородської області. За даними місцевої влади, двоє цивільних були поранені, загиблих немає.
- Російські окупанти після початку "звільнення" регіонів від кремлівського режиму оголосили про реалізацію плану "Едельвейс" у Бєлгородській області. План має на меті зібрати всі силові структури Росії для антитерористичних дій.
- Далі несподівано для всіх губернатор Бєлгородської області 23 травня заявив про припинення контртерористичної операції.
- Згодом неподалік російського кордону 24 травня бійці РДК і легіону "Свобода Росії" показали бойові трофеї з Бєлгородщини. Там розповіли, що під час рейду вдалось забрати з КПП Грайворон БТР 82, документи й одного полоненого.
- Командир РДК Денис з позивним "Вайт Рекс" розповів, що вони зайшли на територію Росії і їм вдалося "звільнити" близько 42 квадратних кілометрів країни. Впродовж деякого часу вони ці землі контролювали.