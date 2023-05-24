Просто береш, їдеш, і все, – в РДК розповіли, як "віджимали" БТР окупантів на Бєлгородщині

Російські повстанці за два дні "звільнення" Бєлгородської області змогли набрати собі кілька бойових трофеїв. Зокрема їм вдалося захопити у путінських загарбників БТР 82.

У РДК зазначили, що БТР це єдиний трофей, який вони забрали з Росії "офіційно". Про це повідомила кореспондентка 24 Каналу.

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Російський повстанець висловився щодо захоплення БТР

Представник Російського добровольчого корпусу з позивним "Фортуна" розповів, що йому вдалося захопити ворожий бронетранспортер. За його словами, сам процес "віджимання" техніки в загарбників не був важким.

Сідаєш в БТР, вмикаєш масу, заводиш, їдеш і все,

– зазначив доброволець.

До того ж він зазначив, що цей бронетранспортер окупанти не покинули. Російські повстанці взяли його у спеціальному ангарі, де було багато техніки путінської армії.

РДК привіз в Україну БТР 82 / Фото Анни Черненко

Попри те, що під час свого "звільнення" добровольці затрофеїли багато ворожої зброї, "Фортуна" зазначив, що в Україну їм вдалося привезти лише цей БТР.

РДК під час "звільнення" Бєлгородської області затрофеїли бронетранспортер загарбників / Відео Анни Черненко

Російські повстанці "звільняли" Бєлгородську область від путінської армії: що відомо

Щоб "звільнити" російські регіони від путінського режиму, легіон "Свобода Росії" та РДК провели спільну операцію. Під час операції, яка розпочалася 22 травня, вже звільнили Козинку, Грайворон і Гору-Поділ Бєлгородської області. За даними місцевої влади, двоє цивільних були поранені, загиблих немає.

Російські окупанти після початку "звільнення" регіонів від кремлівського режиму оголосили про реалізацію плану "Едельвейс" у Бєлгородській області. План має на меті зібрати всі силові структури Росії для антитерористичних дій.

Далі несподівано для всіх губернатор Бєлгородської області 23 травня заявив про припинення контртерористичної операції.

Згодом неподалік російського кордону 24 травня бійці РДК і легіону "Свобода Росії" показали бойові трофеї з Бєлгородщини. Там розповіли, що під час рейду вдалось забрати з КПП Грайворон БТР 82, документи й одного полоненого.

Командир РДК Денис з позивним "Вайт Рекс" розповів, що вони зайшли на територію Росії і їм вдалося "звільнити" близько 42 квадратних кілометрів країни. Впродовж деякого часу вони ці землі контролювали.

БТР-82 – глибока російська модернізація бронетранспортера БТР-80. Бронетранспортер отримав нову башту з 30 міліметровою гарматою 2А72. Розроблений і виробляється на АТ "Арзамаський машинобудівний завод" у Росії.