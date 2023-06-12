Продовжується боротьба проти режиму Путіна, – Юсов сказав, що відбувається на Бєлгородщині

В Бєлгородській області продовжується збройна боротьба небайдужих людей проти злочинного режиму Владіміра Путіна. Україна непричетна до подій на території країни-агресорки.

Про це 24 Каналу розповів представник ГУР МО Андрій Юсов. За його словами, Україна підтримує прагнення Російського добровольчого корпусу та легіону "Свобода Росії" у боротьбі проти режиму Владіміра Путіна.

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Однак Україна не бере участі в операціях російських добровольців. Сили оборони зосереджені винятково на звільненні усіх окупованих територій Україні. А все, що відбувається на території Росії – це справа самої Росії.

Що відбувається в Бєлгородській області

Як наголосив Юсов, терористичний режим Путіна влаштовує жорстокі фільтраційні заходи проти місцевих жителів у Бєлгородській області. ФСБ та інші силовики звинувачують багатьох в нелояльності та підозрюють їх у співпраці з повстанцями з РДК та "Свободи Росії".

Ледь не у зраді підозрюють місцеве населення. І перевіряють їх на предмет зв'язків з повстанцями із РДК та легіону "Свобода Росії", чим ще більше посилюють незадоволення місцевого населення та збільшують базу підтримки повстанців,

– зазначив Юсов.

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РДК та "Свобода Росії" достатньо публічні в медійному плані та автономні. Тому усі охочі можуть напряму звертатися до цих підрозділів, щоб до них долучилися. Це вже зробили сотні росіян, які приїхали з території ЄС боротися проти режиму Путіна. Але, звісно, усіх новобранців ретельно перевіряють.

Стосовно можливих небезпек. Проводиться контррозвідувальна діяльність. Кожен, хто потрапляє на територію України, які б наміри не декларував, перевіряється. Всі необхідні заходи безпеки вживаємо. Щоб бажання справді відповідало задекларованим цілям людини,

– зауважив Юсов.

Рейди РДК та "Свободи Росії": коротко

Упродовж травня – червня бійці з Російського добровольчого корпусу та легіону "Свобода Росії" неодноразово здійснювали рейди в Бєлгородську область.

Ці операції виявилися досить результативними. До прикладу, повстанці ліквідували російського полковника та старшого оперативного угруповання "Бєлгород" Андрія Стесєва.

Україна неодноразово наголошувала, що непричетна до подій на території Росії.