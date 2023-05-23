Данілов прокоментував "хвилювання Кремля і Путіна через Бєлгород": що в цьому непокоїть Україну

В Кремлі нарешті відреагували на бої у Бєлгородській області, але Україні на це байдуже. Єдине, що непокоїть українців, – це те, що Путін все ще здатний висловлювати це занепокоєння.

Про це заявив секретар Ради Національної безпеки Олексій Данілов. Таким чином він відреагував на озвучене сьогодні в Кремлі "глибоке занепокоєння" ситуацією в Бєлгороді.

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Цікавить лиш день, коли Путін читатиме персональну карну справу

Щодо хвилювань Кремля і Путіна через ситуацію в Бєлгороді. Єдине, що в цьому плані непокоїть українців, – тільки те, що Путін поки що має можливість висловлювати будь-яке занепокоєння, а не знайомитися в камері з матеріалами персональної карної справи,

– зазначив Олексій Данілов.

Секретар РНБО водночас зауважив, що цей день наближається з максимальною швидкістю. Тож, українців непокоїть лише, коли Путін та його ставленики будуть відповідати за воєнні злочини.

"Путін, що з обличчям": як в Кремлі реагують на події в Бєлгороді