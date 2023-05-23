Данілов прокоментував "хвилювання Кремля і Путіна через Бєлгород": що в цьому непокоїть Україну
В Кремлі нарешті відреагували на бої у Бєлгородській області, але Україні на це байдуже. Єдине, що непокоїть українців, – це те, що Путін все ще здатний висловлювати це занепокоєння.
Про це заявив секретар Ради Національної безпеки Олексій Данілов. Таким чином він відреагував на озвучене сьогодні в Кремлі "глибоке занепокоєння" ситуацією в Бєлгороді.
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Цікавить лиш день, коли Путін читатиме персональну карну справу
Щодо хвилювань Кремля і Путіна через ситуацію в Бєлгороді. Єдине, що в цьому плані непокоїть українців, – тільки те, що Путін поки що має можливість висловлювати будь-яке занепокоєння, а не знайомитися в камері з матеріалами персональної карної справи,
– зазначив Олексій Данілов.
Секретар РНБО водночас зауважив, що цей день наближається з максимальною швидкістю. Тож, українців непокоїть лише, коли Путін та його ставленики будуть відповідати за воєнні злочини.
"Путін, що з обличчям": як в Кремлі реагують на події в Бєлгороді
- Путінський посіпака Дмітрій Пєсков заявив, що події в Бєлгороді викликають "глибокі занепокоєння", однак насправді, схоже, що жителів Бєлгорода узагалі за своїх громадян не вважають.
- Так, Кремль навіть не проводитиме спеціальне засідання Ради безпеки щодо ситуації в Бєлгородській області: його проведуть планово ближче до кінця тижня
- Рупор Путіна також не зміг відповісти на запитання, чому так звана нібито "зачистка", як називає пропаганда, Бєлгородської області від "нападників" триває вже понад добу. Натомість Пєсков закликав запитати про це правоохоронців, міноборони та ФСБ.
- Варто зауважити, що після "вторгнення" добровольчих угрупувань росіян у Бєлгородській області окупанти оголосили про проведення плану "Едельвейс". Він передбачає збір усіх силових структур Росії задля проведення "антитерористичних дій".
- Цікаво, що уже наступного дня відповідні заходи прийняли й щодо Брянської області, яка також чекає на "звільнення". Хоча на офіційному рівні про це, звісно, не було ні слова.
- До слова, російські батальйони заявляли раніше, що уже контролюють такі населені пункти, як Козинка та Гора-Подол, а також рухаються у бік Грайворона.