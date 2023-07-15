У Росії нова ціль: що криється за реакцією Кремля на саміт НАТО

На полях НАТО Україна отримала потужну підтримку та гарантії безпеки від блоку. Бункерний диктатор Владімір Путін в агонії підсумував історичний саміт Альянсу. Мовляв, "нічего хорошего, єто нє повисіт бєзопасность Кієва".

Це 24 Каналу прокоментував політтехнолог Михайло Шейтельман. Він додав, що після Вільнюського саміту Росія вигадала надцяту ціль так званої "СВО".

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Мільйон цілей

Шукати логіку у словах диктатора Путіна дуже складно. Нещодавно кремлівський узурпатор заявив, що головна ціль війни, щоб Україна не вступила в НАТО. Водночас має хороші стосунки з країною-членом Альянсу – Туреччиною.

"А він раніше це говорив за 17 місяців війни? Ні, ні разу не говорив, що ціллю війни є те, аби Україна не вступила в Альянс", – сказав політтехнолог.

Путін називав вже мільйон різних цілей "СВО":

денацифікація та демілітаризація;

захист мешканців Донбасу;

зміна режиму "наркоманів" у Києві;

нові території;

зробити Азовське мору внутрішнім;

сухопутний коридор у Крим.

Вперше тезу про те, що ціль війни – невступ України в НАТО офіційно озвучив експрезидент країни-терористки Дмітрій Мєдвєдєв й раптом про це сказав Путін.

У Росії нова ціль з'явилася під час війни. Хто ж міг знати чого хочуть ці люди,

– зазначив Шейтельман.

Взагалі поняття "ціль війни" достатньо абсурдне. Росія починає війну проти країни задля того, аби вона не підписала договір. Уявіть собі, Сполучені Штати почали б війну проти Росії з метою, щоб вона вийшла з ОДКБ (Організація Договору про колективну безпеку – 24 Канал). Тому серйозно сприймати та обговорювати такі цілі немає сенсу.

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