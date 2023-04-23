Не можна скидати ядерну загрозу, – Жданов про можливу реакцію Путіна на контрнаступ ЗСУ

Лідери Заходу готуються до того, що Владімір Путін може використати "всі інструменти, які в нього залишилися", реагуючи на початок контрнаступу ЗСУ. Не виключено, зокрема, й ядерні погрози з боку глави Кремля.

Про це військовий експерт Олег Жданов сказав у своєму стрімі, передає 24 Канал. За його словами, лідери країн Заходу намагаються підготуватися, щоб убезпечити себе та весь світ.

До речі США попередили НАТО, що Путін ще може застосувати ядерну зброю, – Reuters

Путін може знову погрожувати ядеркою

Військовий експерт вважає, що є ймовірність того, що російський диктатор може вдатися як до ядерного шантажу, так і до кібератак.

Я казав неодноразово, що ми не можемо не брати до уваги ні ядерні погрози, ні кібератаки з боку Росії,

– заявив Жданов.

Адже, зауважив він, Путін розуміє, що програш у цій війні – це фактично його політична смерть. Утриматися при владі, програвши воєнну кампанію в Україні, главі Кремля буде практично неможливо.

Жданов припустив можливу реакцію Путіна на контрнаступ ЗСУ: дивіться відео

Яких заходів може вживати світ

Жданов наголосив, що лідери країн Заходу намагаються підготуватися, щоб убезпечити себе та весь світ.

Яких заходів вони вживатимуть, поки що не повідомляється,

– зауважив військовий експерт.

На його думку, головний захід – це посилення розвідки щодо Росії й аж до завдання превентивного удару конвенційною зброєю, якщо Путін почне вкотре говорити про ядерну загрозу. Тобто у випадку, якщо він намагатиметься організувати застосування ядерної зброї на території України.

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