Путін вперше прокоментував постачання касетних боєприпасів в Україну
Путін цинічно заявив, що до постачання США касетних боєприпасів Україні слід ставитися як до злочину. Крім цього, він збрехав, що Росія їх не використовує.
В інтерв'ю пропагандистському журналісту Путін заявив, що до постачання касетних боєприпасів зі США в Україну треба ставитися як до злочину.
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Путін знову бреше
Російський диктатор заявив, що американці вдалися до постачання касетних боєприпасів не від хорошого життя – нібито через те, що у США та ЄС запаси добігають кінця.
Роблять вони це не від хорошого життя, а тому, що у них дефіцит боєприпасів взагалі,
– сказав він.
Крім цього, він нахабно збрехав, що Росія досі не застосовувала касетні боєприпаси проти України. Мовляв, "не було потреби".
У Росії достатній запас різноманітних касетних боєприпасів. Досі ми цього не робили, не застосовували, і в нас не було такої необхідності, незважаючи на певну нестачу у певний період часу і в нас також боєприпасів, але ми цього не робили. Звичайно, якщо вони будуть застосовуватись проти нас, ми залишаємо за собою право на дзеркальні дії,
– заявив російський диктатор.
Днями Росія використала касетні боєприпаси на Сході
- Зазначимо, що російські загарбники використовують касетні боєприпаси проти України ще від початку повномасштабного вторгнення і це доведений факт. При цьому російські загарбники використовують їх проти цивільного населення.
- Останній такий випадок був 9 липня – Росія обстріляла Лиман касетними боєприпасами. Внаслідок атаки загинули 9 мирних людей.