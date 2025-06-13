У Білому домі є ті, хто відверто підтримує Росію: генерал США припустив, як буде діяти Трамп

Один із високопосадовців Міністерства оборони США заявив CNN, що удар України по стратегічній авіації Росії продемонстрував рівень майстерності, якого вони раніше не бачили. Водночас в адміністрації президента досі є люди, які підтримують країну-агресорку.

Про це 24 Каналу розповів генерал-лейтенант армії США у відставці, колишній командувач сухопутних військ США в Європі Бен Годжес, зауваживши, що сам Дональд Трамп повинен відчувати сором за те, що сказав, що Україна немає козирів. Однак навіть після операції "Павутина" він може не робити рішучих кроків проти Кремля.

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Як далі буде діяти Трамп

Трамп ніяк не відреагував на атаку СБУ по стратегічній авіації Росії. Генерал-лейтенант армії США у відставці зазначив, що, ймовірно, президент досі не може зрозуміти, що саме сказати. Однак впевненості у тому, що він зробить щось по-справжньому значуще, щоб допомогти Україні, немає.

Я бачив чимало коментарів від таких людей, як Стів Беннон, Майкл Флінн, Алекс Джонс та інших, хто давно пов'язаний з рухом "Make America Great Again" і весь час підтримував Кремль. Вони публічно заявили, що це, мовляв, жахливо, що нібито хтось намагається зруйнувати мрію Трампа про мирне врегулювання, і таке інше, повна маячня,

– сказав він.

Годжес нагадав, що адміністрація звільнила радника з національної безпеки Майка Волца. Тепер його обов'язки та обов'язки державного секретаря виконує Марко Рубіо. Однак багато ключових посад в адміністрації, зокрема в Міністерстві оборони, так і не заповнили.

Тому в США немає достатньої кількості фахівців, які могли б провести аналіз, сформулювати позицію та ухвалити необхідні рішення.

До того ж у них на посаді прессекретарки Міністерства оборони, абсолютно не компетентна людина, яка, без перебільшення, підтримує Кремль. Це просто жахливо. Вони, очевидно, досі не можуть визначитися, що саме їм говорити,

– наголосив він.

Генерал-лейтенант армії США у відставці зауважив, що підхід адміністрації Трампа з самого початку був приречений на провал. Вона ніколи не розуміла українську культуру, географію, історію, не усвідомлювали, чому саме Україна бореться. Вона не могла навіть чітко сказати, що Росія є агресором та з самого початку хотіла, щоб Україна поступилася своїми територіями.

Хоч Конгрес підтримує нашу країну, ймовірно, Білий дам взагалі немає щирого ставлення до України до її суверенітету, до принципів міжнародного права.

В цій адміністрації люди, які не керуються моральними принципами, і саме тому вони не знають, як їм діяти в цій ситуації,

– зазначив Годжес.

Трамп неодноразово повідомляв про намір запровадити санкції проти Росії, але нічого не відбувається. Натомість Сенат підготував сильний пакет санкцій, який підтримує спікер Палати представників Майк Джонсон.

"Однак, очевидно, керівництво Республіканської партії віддає перевагу тому, щоб президент особисто дав зелене світло для цього кроку. Можливо, він це зробить. Якщо так, я із задоволенням визнаю, що помилявся. Я не розумію, чому Трамп досі не використовує весь той важіль впливу, який у нього є щодо Росії", – зауважив генерал-лейтенант армії США у відставці.

Цікаво! Керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко повідомив, що поки Трамп гальмує запровадження санкції проти Росії, Україна має шукати підтримку серед американських військової спільноти, спільноти євангелістів. Наприклад, варто звернути увагу на духовного радника президента США.

Він додав, що багато хто у світі, зокрема в США, недооцінювали Україну. Серед фахівців західної розвідки є чимало тих, хто особисто бачив українських військовослужбовців і добре усвідомлює, наскільки високим є їхній технічний рівень підготовки. Наприклад, одного разу ЗМУ впорались з радаром контрбатарейної боротьби від США набагато краще, ніж очікували.