У США відреагували на заяву Британії щодо передачі китайської летальної зброї Росії

23 травня 2024, 08:02
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У Сполучених Штатах Америки відреагували на заяву про передачу китайської зброї Росії. Там зазначили, що не мають про це відомостей.

США не мають інформації щодо прямих поставок зброї з Китаю до Росії. Однак цю інформацію ще уточнять з британською стороною.

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"З нетерпінням" чекають розмови

За словами радника Білого дому з питань нацбезпеки Джейка Саллівана, у 2022 році він стояв за трибуною і говорив про занепокоєння, що Китай може надати Росії пряму летальну допомогу.

Ми не побачили цього у 2022 році, ми не побачили цього у 2023 році, і ми не бачили цього й досі,
– зазначив він.

Салліван підкреслив, що "з нетерпінням чекає" розмови з британською стороною, щоби переконатися, що вони мають "спільну операційну картину". За його словами, він хотів би зрозуміти, що саме має на увазі глава Міноборони Великої Британії.

Що сказав Грант Шеппс

  • У Великій Британії вважають, що Китай працює над передачею летальної зброї Росії. Мовиться про зброю, яку Кремль буде використовувати у війні проти України.
  • Журналісти написали, що на конференції у Лондоні міністр заявив, що американська та британська оборонна розвідка має докази того, що "летальна допомога зараз надходить або буде надходити з Китаю в Росію та в Україну". Він також додав, що переконаний – це важлива подія. Міністр не навів докази своїх слів.
  • За словами Шеппса, вони мають бути стурбовані тим, адже на початку повномасштабної війни Росії проти України Китай хотів показати себе як країна, яка має пом'якшувальний вплив на російського президента Владіміра Путіна.
Автор: Вікторія Кульженко