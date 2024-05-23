У США відреагували на заяву Британії щодо передачі китайської летальної зброї Росії
У Сполучених Штатах Америки відреагували на заяву про передачу китайської зброї Росії. Там зазначили, що не мають про це відомостей.
США не мають інформації щодо прямих поставок зброї з Китаю до Росії. Однак цю інформацію ще уточнять з британською стороною.
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"З нетерпінням" чекають розмови
За словами радника Білого дому з питань нацбезпеки Джейка Саллівана, у 2022 році він стояв за трибуною і говорив про занепокоєння, що Китай може надати Росії пряму летальну допомогу.
Ми не побачили цього у 2022 році, ми не побачили цього у 2023 році, і ми не бачили цього й досі,
– зазначив він.
Салліван підкреслив, що "з нетерпінням чекає" розмови з британською стороною, щоби переконатися, що вони мають "спільну операційну картину". За його словами, він хотів би зрозуміти, що саме має на увазі глава Міноборони Великої Британії.
Що сказав Грант Шеппс
- У Великій Британії вважають, що Китай працює над передачею летальної зброї Росії. Мовиться про зброю, яку Кремль буде використовувати у війні проти України.
- Журналісти написали, що на конференції у Лондоні міністр заявив, що американська та британська оборонна розвідка має докази того, що "летальна допомога зараз надходить або буде надходити з Китаю в Росію та в Україну". Він також додав, що переконаний – це важлива подія. Міністр не навів докази своїх слів.
- За словами Шеппса, вони мають бути стурбовані тим, адже на початку повномасштабної війни Росії проти України Китай хотів показати себе як країна, яка має пом'якшувальний вплив на російського президента Владіміра Путіна.