Вся радянська інтелігенція відпочивала в селищі Кратово в російському Підмосков'ї. Фотограф Федір Савінцев зняв на фото дачі еліти СРСР.

В Кратово приїжджали відомий поет Булат Окуджава, письменник Михайло Зощенко, композитор Сергій Прокоф'єв, глава Ради міністрів СРСР Георгій Маленков, пише lenta.

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Кому належать дачі

Цей будинок побудований в 1950-х роках. Його власником є онук відомого московського лікаря Сергія Кагана і правнук архітектора Абрама Кагана.

Внук відомого лікара слідкує за будинком / Фото Федір Савінцев

У цій дачі жив Жорж Жаке. За словами Савінцева, в царські часи Жаке покликали до Росії з Марселя як талановитого лікаря. Під час війни він був медиком на фронті, а в 1920-х роках почав розвивати гомеопатію. Жорж Жаке займався виключно приватною практикою.

Потім будинок пішов по руках, і його судорожно продавали: то Воронезькій єпархії, то ще комусь. До речі, в цьому будинку бував Ейзенштейн (радянський режисер Сергій Ейзенштейн – ред.), У нього була дача по сусідству, і вони чаювали тут і розмови вели, – розповів Савінцев.

Тут жив французький лікар Жорж Жаке / Фото Федір Савінцев

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Ця дача зберігає історію двох сімей. Однією половиною будинку (яка на фото) володів Олександр Ашавський – автор безлічі патентів з гірничої справи. Його батько – московський лікар Михайло Ашавський. Сьогодні за будинком дивиться онук медика Юрій.

Дача належить внуку відомо в ті часи московського лікаря / Фото Федір Савінцев

Цей маєток, за однією з версій, побудував офіцер НКВД для хворої матері. Для її зручності в будинку навіть був ліфт до другого поверху. Усередині також розміщена унікальні гвинтові сходи, ванна кімната і дві грубки. Пізніше дача перейшла до викладача хімічного інституту, а потім до його дочок – педагога Щукінського театрального училища і дипломатичного перекладача в Індії.

У будинку був ліфт до другого поверху / Фото Федір Савінцев

Невідомі історії

Селище Кратово вважалося місцем відпочинку інтелігенції, проте з роками не вдалося встановити всіх власників дач. Фотограф зняв їх, але не зміг дізнатися історію будинків.

Власників усіх будинків встановити не вдалося / Фото Федір Савінцев