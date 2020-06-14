Заощадити на рахунках за комунальні послуги, а також комфортно пережити зиму допоможе утеплення квартири. Більшість власників займаються цим саме в теплий сезон, щоб завчасно підготуватися до холодів.

Утеплити квартиру можна і зовні, і всередині. Найчастіше це питання піднімається у старому житловому фонді, так як в нових будинках забудовники продумують цей момент ще на етапі проєктування, пише dom.ria.

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Джерела тепловтрат

До них відносяться:

стіни;

вікна;

двері;

вентиляція;

підлоги.

Тепловтрати приводять до цвілі, протягів і псування майна. У такій ситуації грамотне утеплення житла зробить мікроклімат оптимальним, і дозволить економити на житлово-комунальних послугах.

Заміна вікон

Найпростіший спосіб утеплення житла. Залежно від місцевого клімату потрібно вибрати подвійний або потрійний склопакет. Кліматичні клапани на віконних рамах дозволять циркуляцію повітря без необхідності постійного провітрювання приміщення. Вибираючи вікна, перевагу краще віддати надійним відомим брендам.

Якщо немає можливості замінити вікна, можна встановити ущільнювач на віконних рамах і наклеїти теплозберігальну плівку на скло.

Утеплення квартири допоможе економити на платежах за комуналку​ / Фото all.biz

Утеплення дверей

Якщо вхідні двері низької якості, її краще замінити на нову – подвійну. Зовнішня металева візьме на себе захисну роль, а внутрішня виконає функції звуко- і теплоізолятора.

Також, щоб знизити тепловтрати, можна використовувати щітки для дверей. Їх встановлюють за допомогою затиску, клейкої стрічки або саморізів внизу полотна. Рекомендується використовувати щільні матеріали. У разі, якщо під дверима є щілина, можна зробити поріг.

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Утеплення підлоги і стель

Найбільш необхідний крок для власників житла на першому і останньому поверхах, тому що поруч знаходяться підвал і горище.

Щоб утеплити стелю боку кімнат на останньому поверсі для початку потрібно вирівняти поверхню. Для запобігання появі цвілі варто зробити шар гідроізоляції, який закладається спеціальними сумішами. Також необхідно встановити спеціальний каркас, на який буде кріпитися утеплювач (пінопласт, мінеральна вата або пінополіетилен). Важливий нюанс – утеплення з боку кімнати зменшить висоту стель приблизно на 15-30 см.

Утеплення підлоги у житлі на першому поверсі відбувається за стандартною схемою:

вирівнювання або нова бетонна стяжка;

нанесення гідроізоляції та спеціальної суміші;

установка каркаса;

укладання утеплювача.

Також можна зробити теплу підлогу – водяну, електричну або інфрачервону.

Утеплення стін може бути зовнішнім і внутрішнім​ / Фото media.price

Утеплення стін

Буває двох видів: зовнішнє і внутрішнє.

Найчастіше в якості утеплювача використовуються:

пінопласт (недорогий, простий в монтажі, легкий, але крихкий);

екструдований пінополістирол (довговічний, міцний, але пожежонебезпечний);

мінеральна вата у плитах (хороша тепло- і звукоізоляція, але ціна висока).

Внутрішнє утеплення

Цей варіант підходить, якщо квартира знаходиться поблизу сходової клітки або шахти ліфта. Мінус такого процесу – зменшення площі житла і ризик утворення цвілі і грибка всередині приміщення. Перед початком робіт стіни потрібно обробити антисептиками і далі використовувати якісну пароізоляційну плівку, провести герметизацію всіх швів і стиків. При монтажі утеплювач має повністю стикатися зі стіною.

Зовнішнє утеплення

Найдорожчий і одночасно найефективніший спосіб збереження тепла. Для хорошого результату краще утеплювати всі квартири у будинку, а не лише одну. Щоб робота була зроблена якісно, ​​краще звернутися до професіоналів.