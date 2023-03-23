Військовий експерт назвав зброю, яка в Росії справді добре розвинена

Окупанти посилюють використання РЕБ на Бахмутському напрямку. Та технології радіоелектронної боротьби у росіян були надзвичайно добре розвинені ще до початку повномасштабного вторгнення.

Про це в коментарі 24 Каналу заявив військовий експерт Андрій Крамаров. За його словами, у росіян є декілька гарних зразків цієї техніки.

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"У яких дійсно немає аналогів, які дуже ефективно працюють не лише проти радіозв’язку, яким можуть оперативного рівня дрони використовуватися, дуже ефективно глушать GPS-сигнал", – розказав він.

Крамаров зауважив, що такі системи радіоелектронної боротьби окупантів також глушать аналоговий і цифровий сигнали на радіостанціях. Їх росіяни використовували, зокрема, поблизу Києва.

Вони навіть можуть давати не просто неможливість користуватися дронами, а вони навіть можуть створювати перешкоди для використання, в принципі, будь-якої цифрової електроніки,

– розказав військовий експерт.

Усе через те, вважає він, що там сконцентроване досить сильне електромагнітне випромінювання.

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"Звичайно, на східний напрямок вони тягнуть все те найкраще, що в них є, зокрема, і засоби радіоелектронної боротьби", – зазначив Андрій Крамаров.

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Він зауважив, що, оскільки ці російські засоби радіоелектронної боротьби мають непогане випромінювання, то по них доволі добре працює українська тактична авіація з ракетами AGM-88 HARM.

"Випромінення таке, воно є, в принципі, схожим з випроміненням радіолокаційних станцій, і тому на них ця ракета прекрасно летить", – підсумував військовий експерт.

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