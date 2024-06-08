Ворога активно знищують: речник ОСУВ "Хортиця" розповів про дії росіян в районі Часового Яру

Російські окупанти продовжують атакувати в напрямку Часового Яру. Наші захисники успішно знищують загарбників.

Про це 24 Каналу розповів речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин, зауваживши, що раніше окупанти переважно залучали малі штурмові групи. Зараз більшість атак проходить із застосуванням бронетехніки.

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Яка ситуація в Часовому Яру

Як наголосив Волошин, ворог буквально лізе "в лоб" під час штурмів. Вони залучають танки, легкоброньовані машини піхоти, які наші військові успішно знищують ще на підходах до міста.

Ця техніка на підходах знищується. Однак ворог не полишає спроб. Лише за минулу добу на всьому напрямку зафіксували понад 1000 мінометних та артилерійських обстрілів. А в районі Часового Яру ворог здійснив 240 мінометних та артилерійських обстрілів,

– розповів військовий.

Більшість обстрілів йде на південну частину Часового Яру. Туди також працювала ворожа авіація, яка скинула за минулу добу 5 КАБів.

За весь минулий тиждень окупанти здійснили 8300 обстрілів на всьому напрямку. А поблизу Часового Яру зафіксували понад 2200 обстрілів за цей період. Російські окупанти здійснюють там по 4 – 5 штурмів за добу.

Ситуація на фронті: коротко