Речник Зеленського пояснив, що слова про захоплення Харкова – "гіпотетичний сценарій"

Президент Зеленський припустив, що Росія може зазіхнути на український Харків Речник глава держави Сергій Никифоров пояснив, що Зеленський мав на увазі "гіпотетичний сценарій" розвитку подій.

За словами Никифорова, президент навів приклад, розмірковуючи про ескалацію. Також, на думку речника, фразу Зеленського висмикували з контексту.

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Цю фразу висмикують з тексту, – Никифоров

Прессекретар Зеленського впевнений, що багато людей не читали текст інтерв'ю. Никифоров вважає, що цей абзац – самодостатній і не потребує роз'яснень.

Але якщо ви питаєте, я думаю, що президент розмірковував про те, якщо, припустимо, буде ескалація, якою вона могла б бути. Це був просто приклад, гіпотетичний сценарій. Тобто він не мав на увазі, що Харків буде окуповано,

– сказав Никифоров.

Зеленський зазначив, що може бути початком війни

Зазначимо, що президент Зеленський в інтерв'ю The Washington Post припустив, що Росія може вторгнутись у деякі українські міста під приводом "захисту російськомовного населення". Так Москва може спробувати окупувати Харків.

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Як відреагував на слова Зеленського мер Харкова

Харківський міський голова Харківський міський голова Ігор Терехов закликав місцевих мешканців не панікувати. Він додав, що у влади є чітка "дорожня карта" дій.

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