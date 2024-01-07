У столиці Норвегії зафіксували найлютіший мороз за весь час спостережень

Останні дні в Європі значно знизилась температура. Особливо потерпають від сильних морозів скандинавські країни, зокрема Норвегія.

В столиці країни зафіксовано максимально низьку температуру за усю історію метеорологічних спостережень. Стовпчик термометра в одному з районів Осло знизився до позначки нижче -30°C.

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Аномальні морози в січні

Проти ночі 6 січня в північному районі міста температура повітря опустилася до позначки мінус -31,1°C.

Також в Норвезькому метеорологічному інституті повідомили, що температура в Осло протягом останньої доби не перевищувала позначки -21°C. Приблизно 9 ранку в столиці Норвегії спостерігалась температура -29°C.

Водночас відповідно до даних організації у США "Національні центри екологічної інформації", в Осло найнижча середньостатистична температура в січні становить приблизно -10°C.

Європа потерпає від сильних морозів

Через негоду виникли проблеми у Швеції та Данії. Через низьку температуру, снігопади та ожеледицю 5 січня тисячі автомобілів застрягли на трасах. Для рятування потерпілих були залучені військові, які використовували гусеничні машини для евакуації автівок.

Раніше повідомлялось про потужні морози фіксуються у північній Європі. За оцінкою метеорологів, таких низьких температур не було протягом зими. Так у Швеції та Фінляндії стовпчик термометра опустився до -40°C.

Зокрема у північній Швеції у селі Ніккалуокта раніше температура становила -41,6°C. А проти ночі на 4 січня у Квіккьокку похолодало до -43,6°C. Повідомляється, що це найнижча температура у січні за останні 25 років.

У Фінляндії погода "лагідніша". Так, у північно-західному місті Ілівієска 2 січня стовпчик термометра показував -37,8°C. А в Лапландії температура знизилась до -30°C.

В скандинавських країнах потужні морози та снігопади спричинили проблеми з рухом громадського транспорту. Крім того, через морозну погоду у Швеції та Фінляндії зросли ціни на електроенергію.