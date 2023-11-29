Новий підхід до мобілізації: у Сухопутних військах розповіли про рекрутинг до ЗСУ

В Україні запроваджують новий підхід до мобілізації. У листопаді 2023 року розпочали проєкт з рекрутингу до лав ЗСУ. Зокрема, мовиться про солдатські та сержантські посади.

Про це 24 Каналу розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко. Однак, за його словами, рекрутинг не розв'яже усіх проблем.

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Як відбуватиметься рекрутинг до ЗСУ

Іван Тимочко зазначив, що рекрутери безпосередньо вивчатимуть громадян, які висловлюють бажання йти на військову службу, проводитимуть співбесіди, скеровувати їх. Є питання щодо того, як працювати з тими, хто прийшов згідно з повісткою.

Центри комплектування можуть чітко розподіляти мобілізованих відповідно до їхніх бажань, фізичних можливостей, освіт до конкретних підрозділів.

Зовсім інше, коли є швидка потреба у наборі людей, коли мобілізований з центру комплектування зразу їде у навчальний центр, проходить навчання, після навчання приїжджає безпосередньо у військовий підрозділ. Тут рекрутинг може спрацювати тільки на момент співбесіди,

– сказав він.

Також будуть пропонувати певні вакансії у конкретних військових частинах, бригадах. З одного боку, це дуже добре. Однак якщо весь перелік буде у вільному доступі, то росіяни можуть провести аналіз боєздатності окремих частин. Крім того, окупанти можуть спробувати кинути у ЗСУ свою агентуру.

Водночас голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ не впевнений, що працюватиме рекрутинг з набору офіцерського складу. Це люди, які проходять навчання у військових навчальних закладах, звідти їх розподіляють у військові частини. Відмінники мають право вибору військової частини, інших – розподіляють згідно з потребами.

Другий набір військових офіцерів – це особи, які навчались у цивільних навчальних закладах, але здобули військову кафедру. Їх призивають в армію. Частина офіцерів також рік проходила навчальну службу в армії на посаді строковиків-офіцерів, особливо випускники навчальних закладів.

Іван Тимочко про рекрутинг у ЗСУ: дивіться відео

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