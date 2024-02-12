Простір повністю без повісток: у Львові відкрили Центр рекрутингу української армії
Джерело:Андрій Садовий
У Львові відкрили перший Центр рекрутингу української армії. Це простір, у якому надаватимуть допомогу тим, хто хоче допомогти ЗСУ – але там не вручатимуть повісток.
Проєкт допоможе українцям знайти своє місце у війську залежно від тих вмінь, які вони вже мають. ЗСУ потрібні медики, програмісти та інші професії – не лише військові.
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Новий підхід до рекрутингу
У Львові 12 лютого відкрили перший в Україні центр рекрутингу української армії. Це пілотний проєкт Міністерства оборони України спільно з Львівською міською радою. Розташований простір з адресою вулиця Костя Левицького, 67.
На місці можна буде дізнатися про всі актуальні вакансії у Збройних Силах. Водночас центр рекрутингу не має ніякого відношення до ТЦК. У цьому місці не вручатимуть повісток, а лише надаватимуть консультації. Щодня там працюватимуть 5 рекрутерів, які консультуватимуть усіх охочих.
Часто серед охочих піти у військо є вагання через те, що вони не зможуть себе реалізувати за тим фахом, який вони знають найкраще. Ви можете бути медиком, програмістом, логістом чи будь-яким іншим фахівцем,
– зауважив мер Львова Андрій Садовий.
Водночас Садовий зазначив, що внесок кожного важливий для перемоги України. Він висловив вдячність Міністерству оборони за можливість запустити цей пілотний проєкт саме у Львові.
У Львові відкрили Центр рекрутингу української армії / Львівський ТЦК, Андрій Садовий
Що відомо про рекрутинг в Україні
- Міністерство оборони з листопада 2023 року почало впроваджувати систему рекрутингу в українську армію. Зокрема, структура підписала угоду з популярними платформами для пошуку роботи, як от Work.ua, Robota.ua, LobbyX та OLX. Тепер там можна знайти конкретні вакансії у ЗСУ.
- У Міноборони розповіли, що за два місяці отримали понад 50 тисяч заявок. Кількість відгуків на розміщені вакансії щотижня лише зростає. У структурі додали, що це демонстрація того, що до людей, які цим займаються, з'явилася довіра, і що це дійсно працює.
- Директорка воєнного департаменту Lobby X зазначила, що якщо все ж особа потрапляє не в той підрозділ, у який планувала, то вона може зв'язатися з компанією. Кожен конкретний випадок розглядається і через важелі в Міноборони людину переводять.