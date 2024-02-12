Простір повністю без повісток: у Львові відкрили Центр рекрутингу української армії

У Львові відкрили перший Центр рекрутингу української армії. Це простір, у якому надаватимуть допомогу тим, хто хоче допомогти ЗСУ – але там не вручатимуть повісток.

Проєкт допоможе українцям знайти своє місце у війську залежно від тих вмінь, які вони вже мають. ЗСУ потрібні медики, програмісти та інші професії – не лише військові.

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Новий підхід до рекрутингу

У Львові 12 лютого відкрили перший в Україні центр рекрутингу української армії. Це пілотний проєкт Міністерства оборони України спільно з Львівською міською радою. Розташований простір з адресою вулиця Костя Левицького, 67.

На місці можна буде дізнатися про всі актуальні вакансії у Збройних Силах. Водночас центр рекрутингу не має ніякого відношення до ТЦК. У цьому місці не вручатимуть повісток, а лише надаватимуть консультації. Щодня там працюватимуть 5 рекрутерів, які консультуватимуть усіх охочих.

Часто серед охочих піти у військо є вагання через те, що вони не зможуть себе реалізувати за тим фахом, який вони знають найкраще. Ви можете бути медиком, програмістом, логістом чи будь-яким іншим фахівцем,

– зауважив мер Львова Андрій Садовий.

Водночас Садовий зазначив, що внесок кожного важливий для перемоги України. Він висловив вдячність Міністерству оборони за можливість запустити цей пілотний проєкт саме у Львові.

У Львові відкрили Центр рекрутингу української армії / Львівський ТЦК, Андрій Садовий

Що відомо про рекрутинг в Україні