Для усього світу: який важливий сигнал подали заяви України про Курську операцію

Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що Україна проводить операцію у Курській області. Наші військові вже контролюють 1 000 кілометрів квадратних території ворога, а бої продовжуються.

Зараз увага всього світу звернена до того, що відбувається на Курщині. Експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв розповів 24 Каналу, що українська влада повинна була розповісти про рейд, бо ці деталі важливі для наших партнерів.

Читайте також Україна визнала причетність до боїв у Курській області: усе, що відомо про прорив на кордоні

Росія не готова до ескалації

Ми побачили достатньо позитивну, оптимістичну реакцію Заходу на таку операцію. Звучали схвальні заяви з боку німецьких, французьких, американських партнерів. Навіть говорилось про постачання додаткового озброєння.

Найголовніше, що ми побачили в усіх цих заявах, – це те, що наші партнери перестали вірити в російські міфи. Вони більше не вірять, що Росія не може програти, що вона відреагує ядерною зброю,

– розповів Олександр Краєв.

Насправді саме ці два міфи були фактором стримання для Заходу у питанні повноцінної допомоги. До того ж відкритий брифінг про операцію на Курщині був потрібен для іноземних партнерів. Так Україна показала, що готова "грати" відкрито, чітко й буде повідомляти про свої кроки.

Окрім брифінгу, цілком ймовірно проводились і закриті консультації із західними представниками.

Чи дозволять Україні удари по Росії

Наразі частина наших союзників не заперечує проти використання їхньої зброї по території окупантів. Хоча заборони досі дотримуються у США, але, ймовірно, невдовзі її можуть зняти.

Країна, яка переживає агресію, має чинити спротив агресивним діям сусідньої держави, має право завдавати ударів по скупченню військ, по об'єктах, які вважає за потрібне, чи вони на території жертви агресії, чи на території агресора,

– наголосив Олександр Краєв.

Варто очікувати, що США все-таки знімуть заборону, а на рішення Джозефа Байдена вплинуть успіхи ЗСУ на Курщині, розуміння, що Владімір Путін не готовий до ескалації та відсутність потреби орієнтуватися на виборців, адже свою кандидатуру з перегонів він зняв.