Рейди та відсутність пенсій: яка зараз реальна гуманітарна ситуація на Херсонщині

Перше, що зробили росіяни після окупації Херсонщини, – перекрили готівку. Це сталося навіть до того, як вони закрили український звʼязок.

Про це 24 каналу розповів херсонський активіст Володимир Молчанов. Він зазначив, що тоді Укрпошта перестала розносити пенсії готівкою для приблизно 40% пенсіонерів Херсонщини. Більшість з них в сільській місцевості.

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Активіст додав, що при цьому Україна продовжує нараховувати пенсію, але через окупантів люди фізично не можуть її забрати ще з березня.

Володимир Молчанов пояснив, пенсіонери були першою категорією, яких такими діями росіяни примусили прийняття так звану допомогу.

"На цьому окупанти, звичайно, що не обмежувалися. Вони продовжили боротьбу з українським грошовим обігом шляхом указів сальдо, який є головним колаборантом", – додав Молчанов.

Активіст пояснив, що передбачав указ сальдо:

рейди по українських торгових закладах та ринках,

українська гривня дозволяється в обігу лише у готівковому вигляді й лише з метою її вилучення,

всі заклади торгівлі зобовʼязані приймати гривню по курсу 1,5 рубля за 1 гривню,

будь-які ціни мають бути встановлені в рублі,

гривня приймається, інкасується й вивозиться в Крим для подальшого обміну на рублі.

Володимир Молчанов пояснив, що так чинять тільки ті заклади торгівлі, які безпосередньо контролюються росіянам. Наприклад, захоплені мережеві магазини. А також деякі більш-менш відомі заклади, які окупанти постійно відвідують й фактично контролюють. Крім того, звісно, що доєдналися колаборанти.

За словами активіста, решта, а це всі ринки, які були чи утворилися нові стихійні, – використовують гривню й відмовилися від рубля. Херсон знову перетворився на величезний базар, яким він був в 90 роки.

"Що стосується спроб окупантів щось купувати за рубль, – вони відкидаються рішуче всіма продавцями", – додав Молчанов.

Дивіться повне відео з херсонським активістом на ютубі 24 каналу:

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