Реєстр олігархів: у Мін'юсті розповіли, коли РНБО назве перші імена

Наприкінці травня 2022 року РНБО зможе оприлюднити перші рішення про визнання деяких осіб олігархами. До реєстру потраплять ті, хто відповідає певним критеріям.

Міністр юстиції Денис Малюська зазначив, що наразі у людей, які мають ознаки олігарха, є трохи більше ніж три місяці, щоб за власною ініціативою позбутися принаймні однієї із них.

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Адже ключова мета закону про олігархів – не загнати їх у рамки обмежень, а спонукати добровільно відійти від зловживань своїм статусом,

– зазначив глава Мін'юсту.

Відтак, у реєстр олігархів можуть потрапити ті особи, які відповідають трьом з чотирьох критеріїв:

беруть участь у політичному житті;

мають значний вплив на ЗМІ;

є кінцевими власниками суб'єкта господарювання із монопольним становищем на українському ринку;

є власниками активів вартістю у понад мільйон прожиткових мінімумів працездатних осіб (нині це 2,27 мільярда гривень).

Малюська пояснив усі критерії

У частині політики дуже просто та легко перевіряється. Насамперед це – якщо особа обіймає якусь політичну посаду або має близьких родичів чи бізнес-партнерів на політичних посадах.

Власність медіа. Зараз кілька тисяч суб'єктів інформдіяльності, передусім мовиться про телеканали, зобов'язані й публічно розкривають структуру власності – хто є їхніми власниками і кінцевими бенефіціарами.

Необхідно зайти на відповідний вебсайт;

подивитися інформацію про структуру власності або запитуємо її у Нацради;

переглядаємо, хто з таких потенційних кандидатів у олігархи офіційно є в структурі власності медіа.

Структуру власності будь-якої компанії можна перевірити через Єдиний державний реєстр.

Так само можна глянути декларації нардепів, який обсяг фінансів у них є і чи дотягує він до лімітів, встановлених законом про олігархів. Також можна подивитися компанії, якими вони володіють. Подивитися й обороти цих компаній, активи – абсолютно все є онлайн.

Роботу з перевірки та збору інформації, хто олігарх, може зробити будь-яка особа,

– додав Денис Малюська.

Коротко про "антиолігархічний" закон

Закон про олігархів є ініціативою президента, він оголосив про це навесні 2021 року.

Після того, як нардепи усунули суперечності в документі, глава держави поставив свій підпис.

Закон передбачає правові рамки для відокремлення великого бізнесу від політики.

У документі вказані чіткі критерії для визначення олігархів. Окрім цього, детально розписані вимоги до прозорості контактів цих людей з українськими чиновниками.

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Олексій Данілов раніше заявляв, що в Україні олігархія – це чоловіча справа. Однак, за його словами, у переліку вже з'явилася перша жінка



Текст публікації Міністерства юстиції України:

Вже приблизно наприкінці травня РНБО зможе оприлюднити перші рішення про визнання осіб олігархами. До відповідного реєстру потраплятимуть ті, хто матиме наступні ознаки: наявність значних активів; монополія на окремому ринку товарів; участь у політичному житті; контроль медіа.

Денис Малюська: Критерій у частині політики дуже-дуже простий і легко перевіряється. Насамперед це якщо особа займає якусь політичну посаду або має близьких родичів чи бізнес-партнерів на політичних посадах.

Наступний критерій – власність медіа. Зараз кілька тисяч суб’єктів інформаційної діяльності, передовсім ідеться про телеканали, зобов’язані й публічно розкривають структуру власності – хто є їхніми власниками і кінцевими бенефіціарами. Заходимо на відповідний вебсайт, дивимося інформацію про структуру власності або запитуємо її у Нацради з телебачення і радіомовлення й дивимося, хто з таких потенційних кандидатів у олігархи офіційно є в структурі власності медіа.

Структуру власності якоїсь компанії можна так само легко перевірити через Єдиний державний реєстр.

Так само абсолютно спокійно можна подивитися декларації нардепів, який обсяг фінансів у них є і чи дотягує він до лімітів, встановлених законом про олігархів. Так само можна подивитися компанії, якими вони володіють. Можна подивитися обороти цих компаній, активи – абсолютно все є онлайн.

Тобто, роботу з перевірки і збирання інформації, хто олігарх, а хто ні, може зробити будь-яка зацікавлена особа. Наразі ж ті, хто має всі ознаки олігарха, має ще трохи більше 3 місяців для того, щоб за власною ініціативою позбутися принаймні однієї з них. Адже ключова мета закону про олігархів – не загнати їх у рамки обмежень, а спонукати добровільно відійти від зловживань своїм статусом.