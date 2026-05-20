Прокремлівський аналітичний центр "ВЦИОМ" був змушений змінити методику опитувань. У травні 2026 року замість телефонних інтерв'ю запроваджують "комбіновану вибірку", щоб зупинити падіння рейтингу Путіна.

Кремль більше не сприймає власну соціологію як підтвердження лояльності. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Як Росія змінила методику соцопитувань?

Згідно з новою методикою, половина респондентів буде відповідати як і раніше телефоном, проте іншу половину опитуватимуть вдома, обходячи квартири. Час для нововведення обрали невипадково.

З кінця грудня 2025 по кінець квітня 2026 року рівень підтримки російського президента впав на 12,2 відсотка. Це був найнижчий показник після пенсійної реформи 2018 року. З 13 по 19 квітня рейтинг склав 65,6 відсотка, що стало найнижчим значенням після лютого 2022 року. З початку повномасштабного вторгнення, він тримався в діапазоні 75 – 80 відсотків.

Що означає зміна методика соцопитувань?

Телефонні опитування краще фіксують роздратування і незадоволення серед тих, хто говорить відверто. Поквартирні обходи, коли соціолог приходить додому й записує відповідь мають інший ефект. Всі російські рейтинги вимірюють не популярність Путіна, а рівень страху говорити правду.

За даними опозиційних центрів соцопитувань в травні 2026 року:

лише 43 відсотки росіян кажуть, що уважно стежать за перебігом бойових дій. Це абсолютний мінімум за весь час спостережень. На початку березня 2022 року цей показник складав 64 відсотки;

підтримка армії впала до 69 відсотків;

мирних переговорів хочуть 62 відсотка опитаних;

продовження війни підтримують лише 27 відсотків.

СЗР заявляє, що однією з головних причин падіння рейтингів Путіна стало приниження, пов'язане з проведенням параду 9 травня. Після цього центр зупинив публікацію щотижневих рейтингів, нібито, через травневі свята. Хоча насправді опитування тривали, а зупинилися лише оприлюднення результатів.

Зверніть увагу! Британський полковник у відставці Геміш де Бреттон-Гордон в інтерв'ю 24 Каналу зазначив, що президент Зеленський дав Путіну можливість провести свій парад. Він вважає що це повне приниження російського диктатора. Експерт каже, що багато з тих солдатів, які йшли Красною площею, насправді були північнокорейцями. Путіну довелося залучати їх для війни, а зараз йому доводиться залучати їх, щоб набрати достатню кількість людей для параду. Полковник вважає, що цей захід 9 травня став справжнім приниженням.

Після застосування нової методики рейтинги пішли угору. За тиждень 4 – 10 травня "схвалення" зросло до 66,8 відсотка, а "довіра" з 71 до 72,1 відсотка.

