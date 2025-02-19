Не 4% як заявив Трамп: соціологи опублікували актуальний рейтинг Зеленського

Володимиру Зеленському довіряє більше як половина українців. Крім того, порівняно з минулорічним опитуванням, рейтинг президента України зріс.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на дані опитування Київського міжнародного інституту соціології.

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Який зараз рейтинг у Зеленського

Зверніть увагу! Опитування проводили упродовж 4 – 9 лютого 2025 року. Результати опитування з'явилися у середу, 19 лютого.

За даними опитування КМІС, станом на першу половину лютого Володимиру Зеленському довіряють 57% українців. Рівень недовіри сягає 37%, а баланс довіри – недовіри становить +20%.

У КМІС додали, що, порівняно з попереднім опитуванням, рейтинги Зеленського зросли. Так, у грудні 2024 року рівень довіри складав 52%, а недовіри – 39%. Що стосується балансу довіри – недовіри, то він був на позначці +13%.

Всупереч думці Дональда Трампа, за останні місяці рейтинг президента зріс,

– наголосили у КМІС.

Як змінювався рейтинг Зеленського / Інфографіка КМІС

Крім того, у всіх регіонах України ситуація досить подібна і баланс довіри – недовіри – позитивний.

Рівень довіри у різних регіонах / Інфографіка КМІС

Заступник директора КМІС Антон Грушецький наголосив, Володимир Зеленський зберігає досить високу довіру в суспільстві й тим більше – зберігає легітимність. За його словами, для демократичного суспільства мати поточний показник довіри – це дуже гарний результат.

Якщо окремі міжнародні партнери-союзники переживають за легітимність президента у контексті можливих мирних перемовин і вважають доречним наполягати на виборах, то з погляду самих українських громадян з цим проблем немає,

– повідомив Грушецький.

У КМІС резюмували, що чинний президент і влада цілком легітимні, а тому можуть вести складні перемовини. Грушецький додав, що вибори в Україні мають проводити після завершення війни й щонайменше – після отримання надійних гарантій безпеки.

Раніше Дональд Трамп заявив, що Володимир Зеленський має низький рівень підтримки серед українців. Американський президент заявив, що глава України буцімто має лише 4% підтримки. Він не пояснив, звідки взялася така статистика, однак підтримав ідею проведення виборів в Україні.