Рейтинг найпопулярніших політиків у Facebook: у чому секрет успіху Саакашвілі та Семенченка

Рейтинг українських політиків у Facebook очолив лідер "Руху нових сил" Міхеїл Саакашвілі. У нього майже мільйон підписників.

Відповідний рейтинг склала платформа VoxUkraine разом з компанією Artellence. Аналітики стежили за українськими політиками у соцмережі 5 місяців.

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У кінцевому рейтингу експерти порівняли дані за листопад і грудень. На основі цих цифр добре видно динаміку – хто з політиків став популярнішим, а до кого українці навпаки втратили інтерес.

Лідери рейтингу

Пятірка "фейсбучних" лідерів виглядає так: екс-президент Грузії і лідер "Руху нових сил" Міхеїл Саакашвілі, Президент України Петро Порошенко, нардеп від "Самопомочі" Семен Семенченко, нардеп від "Самопомочі" Єгор Соболєв та співголова фракції "Опозиційний блок" у Раді Олександр Вілкул.



Саакашвілі очолив рейтинг політиків у Facebook

Саакашвілі лідирував і в листопаді, і в грудні. У грудні Саакашвілі з командою значно активніше робив дописи, ніж у листопаді. Саме на це період припадають найцікавіші події: протести під Радою, щотижневі віча на Майдані, обшук квартири, невдале затримання, вдале затримання, судове засідання, штурм Жовтневого. У грудні на його сторінці було 288 постів. У середньому на один пост припадало 600 коментарів, 902 шери та майже 3500 уподобань. Схожа ситуація була у вересні, коли Саакашвілі "прорвався" через кордон. Тоді на його сторінці нарахували 267 постів. Чого не скажеш про листопад, коли було порівняне затишшя – лише 81 пост.

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Щодо двох наступних політиків у рейтингу аналітики VoxUkraine пишуть таке: "У грудні Порошенко та/або його комунікаційна команда писали не надто активно: ними було зроблено 137 публікацій проти 161 у листопаді. Семенченко трохи менш плодовитий блогер (124 пости в листопаді та 133 у грудні), проте залученість аудиторії до обговорення та поширення публікацій у нардепа більша, ніж у президента: у середньому 157 коментарів на один пост у Семенченка у грудні проти 99 у Порошенка".

Частота постів

Щоб тримати читачів "у тонусі", політикам потрібно регулярно постити у Facebook. Лідером за кількістю дописів на день став депутат від "Опоблоку" і лідер партії "За життя" Вадим Рабінович. В середньому він публікував 13 дописів за день! На другому місці за кількістю публікацій Міхеїл Саакашвілі (5,6 поста на день), а замикає трійку лідерів нардеп Борислав Береза (5,1 поста на день).



Борислав Береза публікує в середньому близько 5 постів за день

Актульність дописів

Кількість – не завжди якість. Аналітики врахували й важливість та актуальність інформації, яку постили політики, наскільки вона відповідала подіям дня. Дехто, наприклад, публікує анекдоти, картинки тварин тощо, що не є актуальним до перебігу подій. Лідером за актуальністю виявився політик, який робить у середньому 0,06 посту в день (два пости в місяць) — Геннадій Москаль. Його пости релевантні порядку денному в середньому на 55%. За головою Закарпатської ОДА розташувалися в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун (середня актуальність — 49%) та колишній прем’єр-міністр Микола Азаров (48%).



Актуальність постів Азарова за 5 місяців досягли 48%

Динаміка політиків у рейтингу Facebook

Останні 5 місяців 2017 року показують цікаві тенденції. Наприклад, екс-прем'єр-утікач Микола Азаров протягом серпня-листопада тримався в першій десятці рейтингу, але у грудні "впав" на 15-те місце. В Азарова погіршились усі показники: від кількості публікацій до їхньої актуальності.

Генпрокурор Юрій Луценко в серпні був на 14-му місці рейтингу, а в грудні "скотився" до 30-го. Те саме з головою МВС Арсеном Аваковим. Перші два місяці дослідження Аваков потрапляв у першу тридцятку, проте потім почав поступово здавати позиції.

Завдяки своїй Facebook-активності опозиціонери цієї осені змогли суттєво піднятись у рейтингу. Наприклад, Семен Семенченко піднявся на 10 позицій, Єгор Соболєв — на 23, Володимир Парасюк — на 42.



Борис Колесніков піднявся на 17 позицій у грудні порівняно з листопадом



Анатолій Гриценко зміцнює позиції не лише в соцопитуваннях, а й у Facebook



Генпрокурор Юрій Луценко, схоже, "закинув" свою Facebook-сторінку

Формула успіху

Проаналізувавши поведінку політиків у Facebook та їхніх підписників за 5 місяців, фахівці з VoxUkraine вивели середньостатистичну формулу успіху у соцмережі. Далі цитуємо без змін:

1. Найвигідніше бути опозиціонером або президентом. Результати рейтингу свідчать, що активні критики влади є більш впливовими блогерами. У грудні в топ-10 потрапили Саакашвілі, Семен Семенченко, Єгор Соболєв, Олександр Вілкул, Володимир Парасюк та Сергій Лещенко. Президент, який у серпні посідав перше місце, протягом осені та грудня тримався на другій сходинці завдяки непоганому показнику актуальності та кількості лайків.

2. Профільні міністри та політики-експерти різко "взлітають" у рейтингу через появу їхньої теми в порядку денному і так само швидко "падають", коли вона втрачає актуальність. В. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун у жовтні, у момент активного обговорення медичної реформи, була в першій п’ятірці рейтингу, але після прийняття реформи Радою почала втрачати позиції і зараз посідає 17-те місце. Те ж саме з Антоном Геращенком: у жовтні нардеп перестрибнув 16 сходинок і опинився на п’ятому місці. Такий стрибок став можливим завдяки його повідомленням про резонансні злочини та їхні розслідування. Жовтень виявися багатим на такі події: трагічна ДТП у Харкові, вибух біля студії "Еспресо ТВ", убивство Аміни Окуєвої та ін. Зараз Геращенко на 33-му місці.

3. Політики активно використовують Facebook для донесення своєї позиції, збільшення популярності, упізнаваності, політичного впливу тощо. Але скільки публікацій на день оптимально робити задля досягнення власних цілей? На прикладі середньостатистичного політика з першої десятки, оптимальна кількість публікацій на день — 3. Як показує тренд, чим більша кількість публікацій після цієї межі, тим менша їх актуальність.

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