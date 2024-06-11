Чи достатньо додатку Резерв+ для оновлення даних і які ще варіанти оновлення
Закон про мобілізацію набув чинності 18 травня і зобов'язує усіх громадян України віком від 18 до 60 років оновити облікові дані протягом 60 днів. Військовозобов'язані мають оновити дані будь-яким запропонованим способом, передбаченим законом до 16 липня
Наразі актуалізувати дані можна трьома способами: піти до ТЦК та СП, скористатися послугами ЦНАП, або ж уточнити дані у мобільному додатку Резерв+, передає 24 Канал. Та багатьох зараз цікавить питання, чи достатньо двох способів, які не передбачають відвідування ТЦК, і у якому разі, все ж, доведеться туди йти.
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Які дані оновлюються через Резерв+
Застосунок Резерв+ дозволяє уточнити свою адресу проживання, контактний номер телефону та адресу електронної пошти. Для авторизації використовується система BankID НБУ, обрати свій банк з переліку та використати Дія.Підпис. Далі підтвердити або відредагувати персональну інформацію, яка з'явиться у відповідних полях.
Після оновлення даних у Резерв+ з'явиться статус:
- на обліку;
- уточнюється (інформацію ще опрацьовують);
- у розшуку (військовозобов'язаного може затримати ТЦК);
- знято з обліку (для поліції, ДСНС);
- виключено з обліку (для військових та непридатних до служби).
Також у додатку є дані з електронного реєстру "Оберіг", які самостійно змінити не можна:
- прізвище, ім'я, по батькові;
- вид обліку чи дата зняття (виключений);
- категорія обліку;
- дата народження;
- позначка про відстрочку, бронювання, дати їхнього закінчення;
- постанова ВЛК і дата проходження;
- військове звання;
- код і найменування військово-облікової спеціальності;
- податковий номер (РНОКПП);
- унікальний номер у реєстрі "Оберіг";
- ТЦК та СП, де людина перебуває на обліку.
Інформацію про місце роботи військовозобов'язаного, сімейний стан, відомості про членів сім'ї, освіту, стан здоров'я не вдасться побачити у застосунку Резерв+. Доступ до повного електронного реєстру є лише у Міністерства оборони, Генштабу, СБУ, Служби зовнішньої розвідки та ТЦК.
У яких випадках потрібно йти до ТЦК
До ТЦК доведеться звернутися військовозобов'язаним, у яких Резерв+ показує неправильний статус чи є розбіжності з даними у військовому квитку. Крім того, лише у центрі комплектування людину зможуть поставити на військовий облік та за потреби оформити відстрочку. Отже, до ТЦК слід звернутися у наступних випадках:
- Якщо Резерв+ показує статус "у розшуку", ймовірно, військовозобов'язаний не з'явився до ТЦК чи на ВЛК за терміном, вказаним у повістці або не став на військовий облік. Однак нагадаємо, що такі статуси можуть з'явитися в додатку і помилково через людський фактор. Якщо у додатку неправильно вказаний статус, чи є висновок "у розшуку", доведеться звернутися до служби підтримки застосунку або до ТЦК.
- Якщо відомості з "Оберегу", які можна побачити у Резерв+, змінилися, але у військовому квитку залишилися застарілими, потрібно звернутися до ТЦК та СП за місцем перебування на обліку. Йдеться про інформацію, яка повинна бути у графах 1-5, 13 і 14 військово-облікового документа.
- Коли у військовому квитку потрібно змінити дані про наявність відстрочки, бронювання, як працівника, чи зняття з військового обліку.
- До територіального центру комплектування доведеться прийти також, якщо людина не стоїть на військовому обліку або втратила свій військовий квиток. У такому випадку потрібно буде подати до ТЦК та СП відповідну заяву.
Нові можливості у додатку Резерв+
- У Міноборони нещодавно пояснили, чи будуть скеровувати на ВЛК через мобільний застосунок. За словами речника Міноборони Дмитра Лазуткіна, на це повинні бути юридичні підстави та відповідні нормативні акти. Що стосується ВЛК, то анонсувалося, що така можливість буде, це наразі в розробці.
- Міноборони України також планує запровадили можливість отримати електронне направлення на ВЛК тим, хто має статус "обмежено придатний". Відбуватиметься це за допомогою застосунку "Резерв+".
- Член комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський також говорив, що електронних повісток через електронні кабінети не буде.
- 17-річні громадяни України, які перебувають за кордоном, повинні стати на військовий облік та оновити свої дані. Зробити це лише через мобільний застосунок не вдасться. Юнакам необхідно особисто з'явитися до дипломатичних установ, принести свої документи та стати на військовий облік.