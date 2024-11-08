У Резерв+ вже можна подати заяву на відстрочку: оновлення доступне для двох категорій

Через застосунок Резерв+ відсьогодні, 8 листопада, можна подати заяву на відстрочку, передає 24 Канал. Наші журналісти перевірили, чи справді це працює. Поки що оновлення доступне для iOS, тобто айфонів – імовірно, згодом нові функції додадуть і для власників телефонів на Android.

Журналісти 24 Каналу повідомляють, що наразі в застосунок Резерв+ може бути складно зайти через наплив людей. Утім, система працює і подати заяву на відстрочку вдається. Статус заявки має завантажитися автоматично. Але щоб функція подачі заявки стала доступною, слід оновити застосунок.

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Хто може подати відстрочку в Резерв+

Це зможуть зробити студенти денної або дуальної форми, які не мали перерв у навчанні, або люди з інвалідністю із посвідченням з Пенсійного фонду.

Як подати заяву на відстрочку через Резерв+

На головній сторінці, де у додатку відображається військово-обліковий документ, слід натиснути на значок з трьома крапочками. Далі в меню треба обрати пункт "Подати запит на відстрочку".

На сторінці додатку розповіли про свіже оновлення / Скриншот

У застосунку є інформація про те, хто має право подати на відстрочку через Резерв+ / Скриншот

Де в Резерв+ шукати запит на відстрочку / Скриншот

Важливо! Журналісти 24 Каналу перевірили: якщо військовозобов'яний має відстрочку, яка закінчується 9 листопада, то 8 листопада подати заявку на відстрочку неможливо. Іншими словами, доки діє поточна відстрочка, не вдасться подати заявку на наступну. Водночас поки не ясно, коли саме система відрахує завершення терміну дії попередньої відстрочки – опівночі 9 листопада чи з початку доби 10 листопада. Офіційних коментарів щодо цього ще не було. Нагадаємо, термін дії воєнного стану в Україні продовжили до 9 листопада 2024 року, документи на продовження відстрочки можна подавати після видання нового указу президента.

Подати заяву на відстрочку через Резерв+ поки що можуть тільки власники айфонів

У Google Play наразі немає функції оновити додаток, а отже, нема можливості скористатися новаціями від Резерв+.

Для андроїд-телефонів останні оновлення були 21 жовтня, інформації про відстрочки там нема / Скриншот 24 Каналу

У декстопній версії плей-маркету так само вказано про останні оновлення 21 жовтня.

Як бачимо, в меню застосунку Резерв+ для смартфонів на системі Android немає пункту "подати заявку" / Скриншот 24 Каналу

Що відомо про впровадження відстрочки через Резерв+

Про нову функцію заговорили влітку, а її впровадження обіцяли до кінця осені. Мовилося саме про листопад, утім, називали і третю категорію, яка зможе скористатися застосунком для відстрочки, – багатодітні батьки. В Міноборони вже пояснили, які проблеми виникли.