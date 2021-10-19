Режим немає опори в суспільстві, – Саакашвілі закликав владу Грузії не розганяти мирні протести

Міхеіл Саакашвілі звернувся до грузинської влади та правоохоронців. Він закликав їх не зупиняти акції протестувальників.

Колишній президент держави зауважив, що мітинги є мирними. Люди хочуть жити у вільній та демократичній країні.

До теми У Тбілісі акція протесту на підтримку Саакашвілі закінчилася затриманнями

Влада Грузії втратила довіру, – Саакашвілі

За словами Саакашвілі, приблизно 60 тисяч людей зібралися для того, аби вимагати звільнення держави.

Для мене її (мирної акції – 24 канал) дух є безпомилковим знаком того, що режим більше не має серйозної опори в суспільстві,

– наголосив Саакашвілі.

Він зауважив, що в останні дні свого існування режим, ймовірно, посилить насильство і спробує використати протестувальників для фальсифікації виборів.

Однак як вважає політик, жодна фальсифікація не зможе їм допомогти. Адже влада повністю втратила довіру та підтримку грузинського народу.

Саакашвілі звернувся до влади і правоохоронців

На акції протесту в підтримку Саакашвілі 18 жовтня правоохоронці затримали двох активістів. Вони вимагали звільнити колишнього президента Грузії.

Політик наголосив, що всі грузини хочуть жити у вільній, демократичній, захищеній та розвиненій країні, де забезпечать їхній добробут.

Він закликав спецназ та поліцію не розганяти мирні протести власного народу. Також Саакашвілі звернувся до журналістів. Він попросив їх відкрито говорити правду і відмовлятися від брехні.

Коротко про протести у Грузії

Після того, як Саакашвілі затримали у Грузії, його прихильники вийшли на численні акції.

Правоохоронці почали затримувати мирні мітинги. Протести переросли в сутички.

Вже 14 жовтня відбулась акція, на якій зібралось понад 50 тисяч осіб. Вони вимагали звільнити Саакашвілі із в'язниці. На щастя, багатотисячний протест закінчився мирно.

Водночас 18 жовтня біля будівлі Держканцелярії правоохоронці затримали активістів, які хотіли написати Free Misha.

Експерти вважають, що нинішня ситуація у Грузії політично схожа на Білорусь та Туркменістан.

Повний текст публікації Саакашвілі у фейсбуці:

Звернення до державних службовців, правоохоронців, викладачів та інших. Дорогі мої, ви, напевно, бачили 14 жовтня величезну акцію на площі Свободи. 60 тисяч людей зібралися і вимагали звільнення країни, не тільки мене особисто. Вони зібралися з мирними настроями.

Для мене ця акція і її дух є безпомилковим знаком того, що режим більше не має серйозних опор у суспільстві. В останні дні свого існування режим посилить насильство проти вас і спробує використати до кінця для фальсифікації виборів.

Однак жодна фальсифікація не може їм допомогти. Вони повністю втратили довіру та підтримку грузинського народу. Без цього ніхто не зможе перемогти на виборах.

Я хотів би попросити вас завжди пам'ятати, що ви насамперед діти Грузії. Як і всі нормальні люди, ви хочете жити у вільній, демократичній, захищеній та розвиненій країні, де забезпечать ваше благополуччя.

Я закликаю спецназ та поліцію не розганяти мирні протести власного народу. Їхній обов'язок (правоохоронців – 24 канал) захищати людей. Я закликаю представників державних ЗМІ відкрито говорити правду і відмовлятися від відвертої брехні, а отже, не сприяти знищенню своєї Батьківщини.

Шановні державні службовці, ви нікому не винні, навпаки, держава винна вам борг, оскільки переважна частина з вас працює на мізерну заробітну плату і перебуває у принизливих умовах. Тому ми вважаємо своїм обов'язком звільнити вас, і тоді ваші таланти та вміння високо оцінять і кожен з вас почуватиметься набагато реалізованішим та кориснішим.