Резніков каже про низьку ймовірність значної ескалації на кордоні

ЗМІ продовжують попереджати про можливе вторгнення Росії. Проте Олексій Резніков впевнений у низькій ймовірності значної ескалації біля кордонів.

Україна не спостерігає утворення угруповань вздовж кордонів. Про це міністр оборони заявив на брифінгу, повідомляє 24 канал.

До речі У Байдена більше не називатимуть вторгнення Росії "неминучим"

Ймовірність значної ескалації сьогодні розглядається як низька,

– сказав Резніков.

Міністр зауважив, після його виступу з трибуни парламенту, "істотних змін чи якогось несподіваного факту не сталося".

Попередні заяви Резнікова про ескалацію

Міністр і раніше стверджував, що вірогідності наступальної операції Росії на Україну немає. Резніков переконаний: у випадку наступу "економіка Росії ляже по всіх показниках". Хоча урядовець визнавав – найбільша загроза чатує біля східного українського кордону.

Крім того, на думку чиновника, у разі посиленої агресії Кремль не зможе втримати нову окуповану територію. Він наголосив, що Збройні сили України є гарантом безпеки в Європі.

Що відомо про загрозу нападу Росії

31 січня у Пентагоні заявили, що продовжують фіксувати збільшення кількості військ Росії поблизу кордонів України. Проте не знають справжніх намірів Кремля.

У лютому ЗМІ оприлюднили нові супутникові знімки розміщення російських військ у Білорусі, в окупованому Криму та у західній частині Росії. На них видно табори військових, а також російські "Іскандери".

Захід попереджає Москву про серйозні санкції. Наприклад, Сенат США готує законопроєкт, який передбачатиме превентивні антиросійські обмеження та допомогу для України.

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