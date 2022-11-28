На війні також гине багато військовослужбовиць: Резніков озвучив цифри

Наразі з ЗСУ проходять службу 59 тисяч 786 жінок. Україну на фронті від зазіхань російських окупантів захищають близько 5 тисяч жінок.

Про це під час Українського жіночого конгресу заявив глава Міноборони України Олексій Резніков. За його словами, на війні загинула 101 військовослужбовиця.

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На війні загинуло понад 100 захисниць України

Олексій Резніков розповів, що поранення отримали понад 100 захисниць України, а також 50 вважають зниклими безвісти.

Безпосередньо в бойових діях беруть участь близько 5 тисяч жінок. Загинула 101 жінка-військовослужбовець. Зниклими безвісти обліковуємо 50, поранених більш як 100. Понад 350 жінок вже відзначені державними нагородами, мають звання Героїв України, деякі, на жаль, посмертно,

– заявив міністр оборони.

Резніков повідомив, що сьогодні у ЗСУ проходять службу 59 786 жінок, з яких 41 тисяча – це військовослужбовиці і, відповідно, майже 19 тисяч – це цивільні працівниці.

Повідомляється, що це не тільки медики, але й різні спеціальності. "Але це все – Збройні Сили України", – уточнив міністр.

Глава Міноборони нагадав, що станом на 20 липня в ЗСУ було 38 629 жінок-військовослужбовиць. Тобто динаміка збільшення суттєва.

Що відомо про втрати України

Керівництво країни та командування Збройних Сил України не повідомляє про втрати на фронті з українського боку. Оприлюднення власних втрат під час війни неприпустиме, оскільки ворог може цим скористатися.

У різний період українські чиновники публікували орієнтовні втрати України. У червні Олексій Резніков заявляв, що Україна втрачає щодня до сотні своїх захисників та ще до 500 зазнають поранень. Саме тоді Росія потужно атакувала Луганську область.

Президент Володимир Зеленський кілька разів озвучував приблизні цифри. Наприклад, 15 квітня Зеленський сказав, що загинули 2500 – 3000 українських військових, а понад 10 тисяч – зазнали поранень.

Наприкінці травня Зеленський сказав, що втрати українських бійців близькі до 100 людей на день.

На початку червня президент заявив про таку ж статистику, як і Резніков. За словами Зеленського, ми втрачаємо 60 – 100 військових на день убитими в бою і близько 500 людей пораненими.

9 листопада генерал армії США Марк Міллі повідомив західним ЗМІ, що втрати російських військових в Україні перевищили 100 тисяч убитими та пораненими і українські Збройні сили, "ймовірно", зазнали таких самих втрат. Та в РНБО спростували заяву Міллі щодо втрат України.

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