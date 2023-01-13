Зароблятимуть гроші не сіллю, а кров'ю, – Резніков про намагання Пригожина захопити Соледар
Джерело:BBC
У Соледарі на Донеччині точаться запеклі бої. На цей напрямок перекинули зеківську армію Пригожина, яку російська влада не в змозі контролювати.
Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що ситуація у місті складна, але ЗСУ її контролюють. Він сказав, що численні сили вагнерівці кинулись на штурм Соледара і це призвело до величезних втрат армії Пригожина.
Читайте також Немає жодних підстав казати, що ЗСУ покинули Соледар, – військовий оглядач
Чому вагнерівців цікавить Соледар
Власник ПВК "Вагнера" Пригожин зацікавлений у можливих економічних вигодах від захоплення міста. Адже у Соледарі розташовані найбільші в Європі соляні шахти.
На крові зароблять,
– наголосив Резніков.
Нагадаємо, що Пригожин навіть заявив, що його найманці вже повністю контролюють місто. Насправді це не так. Збройні Сили України протистоять ворогу й стримують його наступ. Бої дуже інтенсивні, тому неможливо сказати, скільки саме території перебуває під контролем кожної зі сторін.
Резніков сказав, що вагнерівцям ще потрібно постаратись, аби довести, що вони кращі за регулярні збройні сили Росії.
Ситуація в Соледарі: останні новини
- Михайло Подоляк нещодавно сказав, що Євген Пригожин зараз займається тим самим, що й Кадиров на початку війни. Тобто він намагається створити нібито переможну картинку ситуації в Соледарі. Тим часом російське командування не має ніякого впливу на зеківську армію, ситуацію в Соледарі воно не контролює.
- Російський публіцист Андрій Піонтковський заявив, що невдовзі Пригожин цілком може загинути "смертю героя" при спробі взяття Соледару або Бахмуту. І ті самі Сєргєй Шойгу та Валєрій Гєрасімов із задоволенням за його труною "пронесуть подушечки з його орденами та зірками героя Росії та квазіреспублік на Донбасі".
- За інформацією Міноборони, головна мета окупантів – прорвати оборону українських військ і захопити Соледар. Крім того, росіяни продовжують здійснювати спроби оточення Бахмута. Повідомляється, що для цього Росія використовує загони вагнерівців та регулярних військ.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що підрозділи, які боронять Соледар та Бахмут, забезпечуватимуться боєприпасами й усім необхідним оперативно та безперебійно.