Резніков розповів, скільки росіянам потрібно часу, щоб піти з Херсона

Олексій Резніков заявив, що росіянам буде не так просто забрати свої війська з Херсона. На це у них піде певний час.

1 – 2 дні для відведення війська недостатньо. Про це міністр оборони заявив в інтерв'ю.

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Не так просто вивести ці війська з Херсона за один – два дні. Як мінімум (це займе – 24 канал) один тиждень,

– наголосив Резніков.

Він додав, що у Херсонській області перебувають 40 тисяч російських військових. Ворог все ще має війська в самому Херсоні, навколо нього та на західному березі Дніпра.

Водночас тепер, за словами міністра, Кремль може посилити свої підрозділи в Запорізькій області.

Що відбувається на Херсонщині

9 листопада у Росії заявили, що буцімто відходять з Херсона. В Офісі Президента одразу наголосили, що ніякого відведення військ не фіксують. Водночас президент Володимир Зеленський закликав українців стримано реагувати на цю новину.

Уже 10 листопада Збройні Сили України почали звільняти нові населені пункти в Херсонській області. Головнокомандувач Валерій Залужний повідомив, що загалом з жовтня наші військові просунулися на 36,5 кілометрів на Херсонському напрямку.

10 листопада український прапор замайорів у П'ятихатках, Кучерському, Чкаловому тощо. Загалом за добу окупантів вдалося прогнати з 12 населених пунктів Херсонської області.

До речі, у громадян держави-агресорки відхід російських військ з Херсона викликав істерику. Тепер вони бояться, що ЗСУ всього лиш за 7 годин можуть дійти до Москви. Такі божевільні припущенні висувають російські політологи.

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