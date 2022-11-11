Резніков розповів, скільки росіянам потрібно часу, щоб піти з Херсона

11 листопада 2022 , 00:44
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Джерело:

Reuters

Олексій Резніков заявив, що росіянам буде не так просто забрати свої війська з Херсона. На це у них піде певний час.

1 – 2 дні для відведення війська недостатньо. Про це міністр оборони заявив в інтерв'ю.

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Не так просто вивести ці війська з Херсона за один – два дні. Як мінімум (це займе – 24 канал) один тиждень,
– наголосив Резніков.

Він додав, що у Херсонській області перебувають 40 тисяч російських військових. Ворог все ще має війська в самому Херсоні, навколо нього та на західному березі Дніпра.

Водночас тепер, за словами міністра, Кремль може посилити свої підрозділи в Запорізькій області.

Що відбувається на Херсонщині

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Автор: Софія Мінджоса