Резніков: якщо ескалація відбудеться, Україна точно отримає потужну підтримку від Заходу

Олексій Резніков впевнений, що Україна точно отримає потужну підтримку від Заходу, якщо Росія все ж наважиться на ескалацію війни на Донбасі.

Міністр з питань реінтеграції окупованих території пояснив, що лідери цивілізованих країн у своїх заявах дають чітко зрозуміти, що нададуть допомогу нашій державі.

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Обговорювати, яка допомога буде конкретно, недоречно, я не військовий. Це буде достатня зрозуміла реакція для Росії, яка буде їм незручною,

– сказав політик.

Водночас він зазначив, що підтримка Україні не знадобиться, бо Росія не наважиться на повномасштабну війну. Адже офіційне втручання країни-агресора зі заходженням на територію нашої держави буде очевидним порушенням всіх міжнародних норм.

Росія привертає увагу

Олексій Резніков пояснив, що країна-агресор лише привертає увагу. У Кремля є дві мети:

розпочати переговори на високому рівні;

переключити увагу внутрішнього споживача на зовнішній чинник.

Загострення на Донбасі: що відомо

У березні Росія почала стягувати армію до кордону з Україною.

Сполучені Штати Америки запевнили, що не залишать Україну у разі ескалації.

Тим часом в ООС розповіли про збільшення російських провокацій по всій лінії розмежування.



Розташування російських угрупувань поблизу кордону / Інфографіка 24 каналу