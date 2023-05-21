Дуже чіткий сигнал Росії, – політолог назвав два ключові досягнення саміту G7

В Японії 19 – 21 травня відбувся саміт країн Великої Сімки. На ньому також був присутній президент України Володимир Зеленський.

Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Рейтерович. За його словами, зустріч G7 вже має два позитивних зрушення для України.

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Захід і надалі підтримуватиме Україну

Ігор Рейтерович пояснив, що найголовніше досягнення – це те, що партнери, які є членами Великої сімки, будуть підтримувати Україну й надалі.

Це був дуже чіткий сигнал Росії у спільній заяві, що війна буде тривати до перемоги України й Росія змушена буде заплатити за всі ті збитки, яких вона завдала під час цієї війни,

– наголосив він.

До того ж варто зважати, що тональність цієї заяви свідчить про те, що Велика сімка фактично перевищила всі очікування української сторони та вразила стійкістю позиції Заходу.

Окрім цього, під час саміту прозвучало формулювання про необхідність виведення російських окупаційних військ з території України. Це також можна розцінювати як потужний сигнал Україні.

Винищувачі в України будуть

Ігор Рейтерович зазначив, що ще один важливий момент для української сторони в рамках саміту – це розширення двосторонніх угоди, які дозволять Україні суттєво наростити й військово-технічну, й фінансову допомогу.

Окрім цього, нарешті питання коаліції винищувачів отримало чітку відповідь

Дуже символічно, що саме на засіданні Великої сімки це рішення вже фактично було остаточно прийнято,

– додав він.

Звісно, це є сигналом для Росії. Росіяни, до речі, вже в паніці й навіть починають робити маразматичні заяви щодо нібито збиття F-16 в Бахмуті.

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