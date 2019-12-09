Результати російської агресії: Україна втратила від 50 до 150 мільярдів доларів
Внаслідок окупації Донбасу та Криму українська економіка втратила від 50 до 150 мільярдів доларів. На непідконтрольних територіях залишається державна нерухомість вартістю приблизно 3,57 мільярда доларів.
Про статистику втрат України внаслідок анексії Донецької й Луганської областей та Криму повідомив у фейсбуці міністр економіки Тимофій Милованов.
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Прямі втрати у 2014-2015 роках склали 15-20% ВВП. За оцінками, загальні втрати складають від 50 до 150 мільярдів доларів (наприклад, Андерс Аслунд дає оцінку біля 100 мільярдів),
– зазначив міністр.
Андерс Ослунд – шведсько-американський економіст і дипломат, провідний міжнародний експерт з питань національних економік України, Росії та інших пострадянських країн.
Детальніше про вартість нерухомості на Донбасі та у Криму
- У Криму та Севастополі зареєстровано 57,7 тисячі об’єктів нерухомого державного майна, їхня залишкова вартість становить 46 мільярдів гривень (1,93 мільярда доларів).
- На території Донецької області – майже 120 тисяч об’єктів нерухомості вартістю 33 мільярдів гривень (1,39 мільярда доларів).
- На Луганщині – майже 70 тисяч об’єктів нерухомості вартістю 33 мільярдів гривень (970 мільйонів доларів).