Внаслідок окупації Донбасу та Криму українська економіка втратила від 50 до 150 мільярдів доларів. На непідконтрольних територіях залишається державна нерухомість вартістю приблизно 3,57 мільярда доларів.

Про статистику втрат України внаслідок анексії Донецької й Луганської областей та Криму повідомив у фейсбуці міністр економіки Тимофій Милованов.

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Прямі втрати у 2014-2015 роках склали 15-20% ВВП. За оцінками, загальні втрати складають від 50 до 150 мільярдів доларів (наприклад, Андерс Аслунд дає оцінку біля 100 мільярдів),

– зазначив міністр.

Андерс Ослунд – шведсько-американський економіст і дипломат, провідний міжнародний експерт з питань національних економік України, Росії та інших пострадянських країн.