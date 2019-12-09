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      Результати російської агресії: Україна втратила від 50 до 150 мільярдів доларів

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      Україна втратила до 150 мільярдів доларів через агресію Росії / http://polityka.today/

      Внаслідок окупації Донбасу та Криму українська економіка втратила від 50 до 150 мільярдів доларів. На непідконтрольних територіях залишається державна нерухомість вартістю приблизно 3,57 мільярда доларів.

      Про статистику втрат України внаслідок анексії Донецької й Луганської областей та Криму повідомив у фейсбуці міністр економіки Тимофій Милованов.

      Читайте також: Пропозиції "послати" їх – безвідповідальні, – Милованов про співпрацю України з МВФ

      Прямі втрати у 2014-2015 роках склали 15-20% ВВП. За оцінками, загальні втрати складають від 50 до 150 мільярдів доларів (наприклад, Андерс Аслунд дає оцінку біля 100 мільярдів),
       – зазначив міністр.

      Андерс Ослунд – шведсько-американський економіст і дипломат, провідний міжнародний експерт з питань національних економік України, Росії та інших пострадянських країн.

      За словами Милованова, вартість державної нерухомості у Криму та на Донбасі становить 85 мільярдів гривень, тобто 3,57 мільярда доларів. Як повідомляє Фонд держмайна, приблизно 70% держмайна на Донбасі розташовані на непідконтрольних територіях.

      Детальніше про вартість нерухомості на Донбасі та у Криму

      • У Криму та Севастополі зареєстровано 57,7 тисячі об’єктів нерухомого державного майна, їхня залишкова вартість становить 46 мільярдів гривень (1,93 мільярда доларів).
      • На території Донецької області – майже 120 тисяч об’єктів нерухомості вартістю 33 мільярдів гривень (1,39 мільярда доларів).
      • На Луганщині – майже 70 тисяч об’єктів нерухомості вартістю 33 мільярдів гривень (970 мільйонів доларів).

       

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Україна – Росія Новини Криму Анексія Криму Тимофій Милованов Новини Луганська Новини Донецька
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