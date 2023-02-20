У Зеленського попередили, чого чекати українцям у найближчі дні до 24 лютого

Росія спеціально напередодні річниці війни намагається дестабілізувати ситуацію в українському суспільстві. У такий спосіб противник хоче досягнути реваншу.

Про це 24 Каналу розповів Михайло Подоляк – радник голови Офісу Президента України. За його словами, росіяни хочуть відігратися вже наостанок.

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Чого прагне Росія

Михайло Подоляк пояснив, що Росія – це психопатична держава, яка ненавидить увесь демократичний світ.

"Вони просто вбивають Україну і розуміють, що ніяких військових цілей не існує, потреб військових", – наголосив він.

На його думку, ворог хоче використати цей час, щоб знищити хоча б ще якусь частку нашої інфраструктури та наших цивільних.

Президент Володимир Зеленський абсолютно правий в тому, що говорить про спробу реваншу Росії,

– переконаний Подоляк.

За його словами, окупанти хочуть реалізувати цей план коштом інтенсифікації бойових дій.

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Що очікувати у найближчі дні

Михайло Подоляк розказав, що про активність ворога можна говорити з призми бойових дій безпосередньо по лінії фронту – на Донецькому, Луганському, ймовірно, Запорізькому напрямках.

У такий спосіб росіяни хочуть частково перехопити ініціативу і просунутися хоча б ще на якісь там відстані – кілометр, два, десять.

Це і є спроба реваншу довести світу: "Продовжуйте нас боятися, тому що у нас ще є низка потужних ресурсів для того, щоб вести агресивну війну на території України",

– наголосив він.

Радник ОПУ додав, що українці сьогодні мужньо цьому протистоять. Втім, цей спротив був ефективнішим, якщо Україна отримувала б швидше необхідну зброю для атак.

"Росія не розуміє нічого, крім силових дій зустрічного типу. На мій погляд, для того, щоб шокувати Росію, треба суттєво збільшити кількість вбитих росіян", – пояснив він і додав, що для цього треба вдвічі чи втричі більше снарядів на полі бою.

Не завадило б мати і далекобійні ракети, щоб нищити росіян в місцях їхньої концентрації на тимчасово окупованих територіях.

Як пережити 24 лютого

Михайло Подоляк зауважив, що очікувати від Росії якогось розуміння ситуації, в якій вона опинилася, не треба.

Там немає з ким розмовляти, немає про що розмовляти і про що домовлятися, тому що вони все це не виконують,

– пояснив він.

На його думку, будь-які домовленості росіяни будуть використовувати тільки як засіб для того, щоб на певний час зупинити інтенсивність боїв, провести певні апгрейди і після цього знову ж таки піти нас нищити.

"Ми розуміємо ризики, які є. Вони спробують використати залишки ракетних ресурсів для того, щоб атакувати територію України. Маємо бути свідомими до того, що наступні декілька днів будуть мати для нас певне негативне емоційне забарвлення", – зазначив він.

На його думку, українцям варто бути готовими до частих сигналів повітряної тривоги 24 лютого, ймовірних атак дронами, ракетами та фейкових заяв про просування окупантів вглиб країни.

Ми витримаємо, знищимо додаткову кількість найбільш боєздатних залишків російської армії і контрнаступ дозволить нам ефективно просуватися в рамках деокупації своєї території,

– зауважив Подоляк.

Також важливо просто зберігати спокій.

Що чекати від Росії 24 лютого