Річниця Революції гідності: до Меморіалу не пропускали людей

На Майдан Незалежності і на вулицю Інститутську прийшли родичі та всі охочі, аби вшанувати пам'ять загиблих Героїв Небесної Сотні. Проте правоохоронці не пропускали людей до Меморіалу через запланований візит Петра Порошенка.

Про це повідомив кореспондент 24 каналу у прямому ефірі.

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На вулицю Інститутську, де 5 років тому відбувалися страшні події, прийшло багато людей. Проте до Меморіалу Героїв Небесної Сотні їх не пропустили. Правоохоронці встановили рамку металошукача та дозволять пройти лише тим, хто має запрошення.



Людей пропускали через металошукач і лише за запрошеннями

А все через те, що сюди має приїхати Президент України Петро Порошенко на процедуру вшанування героїв Майдану. Зазначимо, що цей захід не анонсувався, повідомлялося тільки те, що сюди приїде глава ЄС Дональд Туск.

Згодом Петро Порошенко таки з'явився, але пробув на події вшанування лише 10 хвилин.



Порошенко таки приїхав на захід, але пробув там лише 10 хвилин

Шлях до Меморіалу Героїв Небесної Сотні вже повністю відкритий.

Чому Порошенко не відвідує офіційно заходи вшанування Героїв? Майже 5 років тому 21 листопада була ситуація, коли Порошенко прибув до цього ж Меморіалу на Інститутській, аби вшанувати пам’ять Героїв Небесної Сотні, але тоді люди його освистали. Йому закидали те, що досі не розслідувані справи Майдану та не було присвоєно їм звання Героїв Небесної Сотні. Рік тому, 21 лютого, на цьому ж місці освистали прем'єр-міністра Гройсмана. Люди незадоволені тим, що чиновники приходять вшанувати пам'ять Героїв, але результатів та покарань досі немає.