11:11
19 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      НЕБЕСНА СОТНЯ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 УЛЯНА СУПРУН СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Благання до Путіна. Універсіада з ялинками в Росії
      Вєсті Кремля
      20:14, 18 лютого
      Вєсті.UA: Чому Каплін запозичив передвиборчу програму у Гітлера. Ораторські таланти Кличка
      Вєсті.UA
      19:15, 18 лютого
      Незаконні забудови: як на землях МВС виростають житлові квартали
      ЦРУ
      09:00, 15 лютого
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Природа і люди
      Згадати все
      23:00, 15 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      НЕБЕСНА СОТНЯ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 УЛЯНА СУПРУН СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК

      Річниця Революції гідності: до Меморіалу не пропускали людей

      229 Читать новость на русском

      На Майдан Незалежності і на вулицю Інститутську прийшли родичі та всі охочі, аби вшанувати пам'ять загиблих Героїв Небесної Сотні. Проте правоохоронці не пропускали людей до Меморіалу через запланований візит Петра Порошенка.

      Про це повідомив кореспондент 24 каналу у прямому ефірі.

      Читайте також: Вдова Героя Небесної сотні: Майдан досі триває – просто там зараз людей нема

      На вулицю Інститутську, де 5 років тому відбувалися страшні події, прийшло багато людей. Проте до Меморіалу Героїв Небесної Сотні їх не пропустили. Правоохоронці встановили рамку металошукача та дозволять пройти лише тим, хто має запрошення.

      Людей пропускали через металошукач і лише за запрошеннями
      Людей пропускали через металошукач і лише за запрошеннями

      А все через те, що сюди має приїхати Президент України Петро Порошенко на процедуру вшанування героїв Майдану. Зазначимо, що цей захід не анонсувався, повідомлялося тільки те, що сюди приїде глава ЄС Дональд Туск.

      Згодом Петро Порошенко таки з'явився, але пробув на події вшанування лише 10 хвилин.

      Порошенко таки приїхав на захід, але пробув там лише 10 хвилин
      Порошенко таки приїхав на захід, але пробув там лише 10 хвилин

      Шлях до Меморіалу Героїв Небесної Сотні вже повністю відкритий.

      Чому Порошенко не відвідує офіційно заходи вшанування Героїв? Майже 5 років тому 21 листопада була ситуація, коли Порошенко прибув до цього ж Меморіалу на Інститутській, аби вшанувати пам’ять Героїв Небесної Сотні, але тоді люди його освистали. Йому закидали те, що досі не розслідувані справи Майдану та не було присвоєно їм звання Героїв Небесної Сотні. Рік тому, 21 лютого, на цьому ж місці освистали прем'єр-міністра Гройсмана. Люди незадоволені тим, що чиновники приходять вшанувати пам'ять Героїв, але результатів та покарань досі немає.

      blog_ava
      Як запуск "Північного потоку-2" вплине на збройний конфлікт на Донбасі?
      сьогодні
      4092
      Теги: Новини України Новини Києва Петро Порошенко Євромайдан
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Розвідка США: Росія намагалась одурити весь світ, – The Daily Beast
      сьогодні , 10:01 Розвідка США: Росія намагалась одурити весь світ, – The Daily Beast
      Світові Медіа 2473
      Життя після Майдану: історія вдови Героя Небесної сотні
      18 лютого , 14:30 Життя після Майдану: історія вдови Героя Небесної сотні
      Євгенія Мазур 1
      "У нас только одно ЧП – наш президент идиот": почему американцы все больше ненавидят Трампа
      сьогодні , 00:00 "У нас только одно ЧП – наш президент идиот": почему американцы все больше ненавидят Трампа
      Іван Яковина 1078
      Фантастичні тарифи на газ: що задумала влада
      18 лютого , 23:00 Фантастичні тарифи на газ: що задумала влада
      Тетяна Мартинюк 1634
      Алкоголь у небезпеці: в українців заберуть міцні напої?
      18 лютого , 22:05 Алкоголь у небезпеці: в українців заберуть міцні напої?
      Наталія Лебідь 1949
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук