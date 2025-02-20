Цікаво ведуть переговори: в ОП пояснили, що не так з угодою США про рідкоземельні метали

Президент США Дональд Трамп скаржиться, що Україна зірвала угоду про рідкоземельні метали. Хоча насправді ситуація була іншою. Штати продемонстрували свій досить цікавий стиль ведення переговорів.

Про це 24 Каналу розповів радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк, зауваживши, що Україна має дві умови, які важливі для підписання цього договору. Президент Володимир Зеленський неодноразово їх озвучував.

До теми Мінфін США давав годину Україні на підписання договору про рідкісноземельні мінерали, – NBC

Які проблеми виникли з угодою

Як наголосив Подоляк, Україна дійсно зацікавлена в інвестиціях у розробку корисних копалин. Але при цьому наша держава має заробляти на цьому разом зі Сполученими Штатами. Інша вимога – гарантії безпеки, які будуть прописані в договорі.

Натомість склалося таке враження, що Сполучені Штати не хочуть дослухатися до України. Там продемонстрували цікавий стиль ведення переговорів.

Є вимоги України. Є вимоги США. Тоді йде пошук компромісу. А якщо ти хочеш отримати все, а взамін віддати нічого? Так не укладаються угоди. Отримати "ні", бо не подобаються перші умови договору, і назвати це "грубо поводилися з Бессентом" – це такий дивний стиль,

– зазначив Подоляк.

Попри це, якщо щось вигідно Сполученим Штатам – вони демонструють прагматичний підхід. Вже зараз є розмови про можливу спрощену угоду. А такі жорсткі заяви, ймовірно, Штати роблять, аби покращити власні позиції під час переговорів.

Зверніть увагу! Дональд Трамп вважає, що з міністром фінансів США Скотом Бессентом "грубо повелися". Він "багато годин їхав в поїзді", а Україна не підписала документ.

У будь-якому випадку Україні зараз потрібно робити все те саме, що й раніше. Наша держава продовжує посилено співпрацювати з Європою. Паралельно йде пошук різних точок дотику зі Сполученими Штатами. Україна нарощує мілітарні та інвестиційні програми, щоб ставати ще сильнішою.