Чому деякі міжнародні компанії не хочуть покидати ринок Росії: пояснення підприємця

Деякі міжнародні компанії не хочуть покидати ринок Росії. Вони продовжують працювати і в Україні, і в країні, яка атакувала нашу державу.

Про це 24 каналу розповів український підприємець та інвестор, експерт з бізнесу Денис Довгополий. Раніше повідомлялось про те, що магазин Nike у Москві відкрився під новим ім'ям.

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Країни, що потребують уваги

Довгополий зазначив, що є країни, які потребують уваги, бо їхні компанії не бажають виходити з ринку Росії. Зокрема, Китай, чий Huawei застосував самосанкції, адже йому важливий ринок Євросоюзу і США. Німеччина відчуває якусь історичну провину й удячність за те, що СРСР колись звільнив їх від нацистів.

Франція, яка ще більш історично зав'язана на Росію, зв'язки якої з Росією культурно працюють уже протягом кількох сторічь. Там навіть у деяких школах діти вчать російську. Там стосунки ці розірвати дуже важко,

– зауважив український підприємець.

Орієнтованість компаній

Він продовжив, якщо рада директорів компанії орієнтована на міжнародну спільноту, то їй легше прийняти рішення про вихід з Росії. Якщо це локальний бізнес, як-от Bosch чи Ашан, що взагалі є сімейним бізнесом, то вони працюють самостійно й ні від кого не залежать.

"Вони навіть цитують фінансистів минулого, мовляв, інвестувати треба навіть тоді, коли у країні тече кров на вулицях. Вони кажуть, що зараз ідеальний час на російському ринку", – наголосив український інвестор.

Довгополий пояснив, чому деякі міжнародні компанії не хочуть покидати ринок Росії: дивіться відео

Умови для виходу компаній

За його словами, компанії можуть вийти з російського ринку, коли втрати в Росії у них будуть більше, ніж прибутки. Зокрема, Ашан отримує в Росії 33% – 35% виручки. Пікетування в Європі знизили її всього на 5% – 7%.

Якщо їхні фінансові, іміджеві чи репутаційні втрати як роботодавців, то це може спрацювати. Я не чіпаю тютюнові й алкогольні компанії, бо нехай курять, п'ють і вмирають. Однак є деякі групи, які працюють у нас за цим напрямком,

– підкреслив експерт з бізнесу.

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