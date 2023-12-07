"Перезарядимо зброю і будемо далі нищити потвору": в РНБО відреагували на рішення Сенату США

У Сенаті США 6 грудня відбулася процедура голосування, під час якого сенатори вирішували стосовно спільного пакету допомоги для України, Ізраїлю та Тайваню. Втім, проєкт не набрав достатню кількість голосів. Секретар Ради національної безпеки та оборони України прокоментував рішення Сенату.

Секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував результати рішення у Сенаті США. Під час голосування законодавці не ухвалили надання пакета фінансової підтримки для України.

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Реакція РНБО на рішення Сенату США

За його словами, попри це, наша країна не відмовиться від захисту "жодного клаптика" своєї землі та не пробачить росіянам жодного вбитого або скаліченого.

Ми зосередимося, зробимо висновки, перезарядимо зброю і будемо далі нищити російську потвору. З кожним днем, з кожним важким, але потрібним уроком, ми дорослішаємо та стаємо більш міцними,

– сказав Данілов.

Секретар РНБО зауважив, що, попри людський прогрес у світі, пріоритетом все ще є сила. Сили оборони України є і залишаються нашим найкращим гарантом безпеки та надійною страховкою від загрози стати заручниками мінливої політичної конʼюнктури.

Олексій Данілов також закликав громадян до спокою та твердості.

Що відомо про ситуацію у Сенаті США