Рішуче засуджуємо це вбивство, – у МЗС відреагували на смерть французького журналіста
Джерело:твітер Олега Ніколенка
Росіяни вбили французького журналіста під Сєвєродонецьком. У МЗС вже відреагували, наголосивши, що кількість злочинів окупантів тільки зростає.
"Ми рішуче засуджуємо це вбивство", – заявив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.
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Список злочинів Росії проти працівників ЗМІ в Україні продовжує розширюватись,
– додав Ніколенко.
Розстріл евакуаційного авто
Російська армія 30 травня обстріляла автомобіль, який мав евакуювати 10 мирних жителів із зони бойових дій під Сєвєродонецьком. Французький журналіст отримав смертельне поранення осколком у шию. Він працював над матеріалом про евакуацію. Глава Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай уточнив, що загинув Фредерік Леклерк Імхофф – французький журналіст, оператор та фотограф. Він працював на телеканалі BFMTV.
У машині ще їхав поліцейський, але його врятувала каска. На тлі трагічних подій евакуацію з Луганщини офіційно зупинили.
Загибель інших журналістів
- Під час боїв з росіянами на Донеччині 28 травня внаслідок авіаудару загинув журналіст Віталій Дерех. Йому було 34 роки. Він працював репортером у газеті "20 хвилин".
- Ще одного українського захисника Олександра Махова вбили 4 травня під Ізюмом на Харківщині. Він був журналістом, працював на телеканалах "Дом", "Україна" та "Україна 24". Також вів подкаст "Військкор".
- 29 квітня у боях на Харківщині загинув журналіст та військовий Максим Мединський. Він також працював комунікаційником в Офісі реформ Міненергетики. В героя залишилась 3-річна донечка Аліса.
Яка ситуація на Луганщині
У Луганській області йдуть важкі бої з окупантами. Ворог хоче оточити українських військових у районі Лисичанська та Сєвєродонецька. Траса Бахмут – Лисичанськ перебуває під контролем українських військових, але її постійно обстрілюють.
Бої вже йдуть на вулицях Сєвєродонецька. У місті знайшли розстріляний автомобіль швидкої допомоги. Зникли троє медиків. Також внаслідок ворожих обстрілів 2 мирних мешканців загинули, ще 5 – зазнали поранень.
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