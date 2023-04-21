Навіть угорці не схвалюють: для чого партія Орбана дістала "карту великої Угорщини"

Угорський прем’єр Віктор Орбан полюбляє з’являтись на публіці із "картою великої Угорщини", де його держава зображена із українським Закарпаттям та територіями сусідніх країн. Угорщина не буде нападати на Україну, це лише політична гра Орбана.

Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив директор Інституту центральноєвропейської стратегії Дмитро Тужанський. За його словами, більшість угорців не схвалюють такої риторики Орбана.

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"На цю карту реагують і в самій Угорщині. Там є експерти, медійні особи, які визнають "травму" Тріанонського мирного договору, не проти карти, але наголошують, що недоречно використовувати її на державному рівні в теперішніх умовах", – зауважив він.

Угорщина не буде нападати на Україну

Дмитро Тужанський зазначив, що Угорщина постійно вимагає емпатії від своїх сусідів, бо вони – "маленька та травмована нація", однак угорське керівництво не проявляє її до своїх сусідів. Останні 12 років Орбан заграє із частиною угорців, які не проти висловлювати свої територіальні претензії.

Він заграє із 10 – 12% угорських виборців, які не проти територіальних претензій. Але Україна тут не перша у списку, насамперед це території Словаччини та Румунії. У Будапешті ці карти всюди. Використовувати їх на державному рівні в умовах агресії – це безвідповідально,

– вважає співрозмовник.

Директор Інституту центральноєвропейської стратегії підкреслив, що Орбан "витягнув" цю карту ще у 2014 році, коли Росія окупувала Крим та частину Донбасу. На думку Тужанського, Угорщина не буде нападати на Україну.

"Нам боятися нема чого. Усі конспірологічні теорії, що Угорщина збирається напасти на Україну мають 10% підтримки. Для Орбана це самогубство. Загалом для будь-якого угорського лідера, який обере шлях реваншизму, це самогубство. Такі дії запустять реакцію, яка знищить Угорщину", – додав він.

Тужанський про риторику Орбана: дивіться відео

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