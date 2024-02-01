Гра добігає свого завершення: чому ЄС не миритиметься з шантажем Орбана

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Євросоюз має втому від угорського прем'єра Віктора Орбана. Надалі ЄС припинить толерувати таку поведінку угорського політика.

Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Валентин Гладких. Він підкреслив, що ЄС має свої правила, який зобов'язані дотримуватись усі країни-члени.

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"Орбан хоче привілеїв"

Валентин Гладких зазначив, що якщо Орбану здається, що членство в ЄС заважає Угорщині розвиватися, то він може покинути союз. Однак насправді це спекуляція, адже він сам розуміє, що Євросоюз та НАТО вкрай важливі для безпеки та розвитку Угорщини.

Риторика, що Угорщину нібито щось не влаштовує, насправді є просто інструментом тиску з метою отримати певні привілеї. Однак, очевидно, що так не може тривати вічно. Орбану потрібно пояснювати, що з цим більше не миритимуться.

Він завжди "я проти, але якщо ви мені щось пообіцяєте, щось дасте, то добре, так і буде". Але ця гра не може тривати вічно. Вона добігає свого завершення. Бо всі також ставлять питання, скільки можна їх шантажувати. Думаю, що період толерування подібної поведінки завершується,

– вважає політолог.

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