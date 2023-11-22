Під Рівним автомобіль врізався в блокпост: серед постраждалих підлітки

У Сарненському районі на Рівненщині уночі 21 листопада автомобіль врізався в блокпост. Унаслідок аварії постраждали четверо осіб, серед яких є підлітки.

Автопригода сталася на трасі "Київ – Ковель – Ягодин" увечері 21 листопада близько о 21:00. Через кілька хвилин після ДТП медики швидкої допомоги отримали виклик і виїхали на місце аварії.

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Водій не впорався з кермуванням

Правоохоронці повідомили, що 25-річний водій автомобіля Citroën Jumpy не врахував стан дорожнього покриття, не обрав безпечної швидкості руху, проігнорував встановлені обмежувальні знаки та допустив наїзд на бетонні блоки блокпоста.

У салоні автомобіля у момент аварії також було 4 пасажирів віком 13, 14, 20 та 23 років. Усі вони жителі селі Лінчин, що у Рівненському районі (колишній Березнівський район). Унаслідок аварії вони отримали незначні тілесні ушкодження. Постраждалі отримали допомогу медиків на місці аварій, після чого – їх відпустили додому.

Поліцейські відразу перевірили водія на стан алкогольного сп'яніння. Експертиза показала, що 25-річний чоловік був тверезий. Нині вирішується питання про правову кваліфікацію події.

На Рівненщині автомобіль наїхав на блокпост / Фото поліції Рівненської області

Трагічні ДТП в Україні: останні новини

У ніч на 21 листопада сталася моторошна ДТП – на дорозі зіткнулося відразу 5 автомобілів. Через масштабну аварію довелося перекрити трасу міжнародного значення Київ – Чоп. Аварія трапилася на 345 кілометрі автодороги біля села Грушвиця Друга. Унаслідок аварії постраждало двоє водіїв.

У Чернівцях 20 листопада сталася смертельна ДТП. Відомо, що 22-річний водій автомобіля BMW не обрав безпечної швидкості, не впорався з керуванням і врізався в дерево. В салоні авто було двоє пасажирів – 19 та 20 років. На жаль, усі троє чернівчан загинули на місці аварії.

В Обухівському районі Київщини увечері 17 листопада позашляховиком Hummer влетів у будинок. За кермом був 44-річний водій, експертиза встановила, що чоловік керував автомобілем у стані алкогольного сп'яніння. Окрім водія, унаслідок аварії постраждало двоє осіб, які були в салоні авто.

У поліції наголошують: учасникам дорожнього руху варто бути вкрай обережними та зважати на погіршення погодних умов, неухильно дотримуючись ПДР.