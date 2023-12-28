На Рівненщині чоловік погодився сісти у в'язницю, аби не мобілізуватись
Джерело:ТСН
В Україні продовжується воєнний стан та загальна мобілізація. На Дубенщині, що у Рівненській області, чоловік попросив посадити його до в'язниці, аби не йти на війну.
У Рівненській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який категорично відмовився від мобілізації. Про це йдеться у вироку Дубенського міськрайонного суду Рівненської області.
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Чоловік готовий відбувати строк покарання
Згідно з наявною інформацією, чоловік був учасником бойових дій та уже тікав зі служби.
За даними суду, його визнали придатним до служби в армії. Цьогоріч у травні він отримав повістку, проте категорично відмовився від мобілізації.
На суді чоловік пояснив, що він не хоче служити в армії через хвору матір. Він зазначив, що готовий сісти до в'язниці, лише б його не призвали до ЗСУ.
Вирок суду / Фото "Єдиний державний реєстр судових рішень"
Він не бажає виконувати військовий обов'язок і готовий відбувати реальний термін покарання замість перебування в армії, хоч при цьому матір залишиться сама. Він є учасником бойових дій, був судимий за самовільне залишення служби, відбув іспитовий строк і з 2016 року не служив та не буде. Просить призначити мінімальне покарання,
– йдеться у матеріалах суду.
Чоловіка визнали винним за статтею 336 Кримінального Кодексу України та засудили до 3 років позбавлення волі.
Законопроєкт про мобілізацію: коротко
- 26 грудня у Верховній Раді зареєстрували новий законопроєкт про мобілізацію і проходження військової служби. Варто наголосити, що це лише проєкт закону.
- Народні обранці пропонують змінити призовний вік із 27 до 25 років, скасувати строкову службу, а також дозволити надсилати повістки про виклик до ТЦК і СП через електронний кабінет або на електронну пошту тощо.
- У законі йдеться про те, що і представники Нацполіції зможуть вручати повістки. Тим часом у самій Нацполіції висловлюють невдоволення відповідною ініціативою. Зазначають, що у правоохоронців і без того достатньо роботи.
- 28 грудня, у Нацполіції виступили проти того, аби їх працівники мали повноваження роздавати повістки військовозобов'язаним без участі військових.