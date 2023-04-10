На Рівненщині заборонили УПЦ МП

Рівненська обласна рада заборонила діяльність УПЦ МП в області. Також депутати проголосували за скасування рішення депутатів 1991 та 1992 років щодо діяльності релігійних організацій московського патріархату.

За відповідні рішення проголосували 10 квітня на позачерговій сесії. На неї прийшло та зареєструвалось 55 депутатів, тобто сесія правомірна.

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Що відомо про заборону УПЦ МП у Рівненській області

Рівненська обласна рада вирішила ухвалити рішення, яке включає декілька анонсованих раніше проєктів. Зокрема, обласна рада звернулась до Кабміну, щоб припинити договори оренди з релігійними організаціями, які не виконують вимог законів України.

Вважаємо, що відновлення законності та правопорядку у сфері регулювання діяльності релігійних організацій шляхом розірвання договорів оренди та/або користування будівлями, що перебувають у державній та комунальній власності, з осередками церкви держави-окупанта матиме позитивний вплив на суспільство в цілому,

– мовиться в документі.

Обласна рада зауважила, що це:

дозволить зменшити вплив країни-агресора на релігійну ситуацію в Україні;

забезпечить дотримання законів України;

стане важливою складовою становлення демократичного суспільства, де права та свободи громадян забезпечуються належним чином.

У проєкті рішення мовиться, що це ще один крок до Перемоги та в напрямку європейської інтеграції України.

...законні вимоги української держави виконати норми закону подається російськими пропагандистськими ЗМІ як "гоніння за віру", а ця українська за назвою, але не за своєю суттю, релігійна організація всіляко підіграє агресорові у його підривній діяльності в Україні,

– мовиться в повідомленні.

Зокрема, УПЦ МП озвучує кремлівські наративи, готує ґрунт для духовної й військової окупації. Під час повномасштабного вторгнення численні колаборанти в рясах:

благословляли "визволителів";

співпрацювали з ними на тимчасово окупованих українських територіях;

проводили розвідувальну діяльність;

сприяли терору проти українських патріотів.

Ба більше, для Української православної церкви Московського патріархату це не поодинокі випадки, це системне явище.

Також Рівненська облрада вирішила:

"заборонити діяльність Української православної церкви (московського патріархату) на території Рівненської області";

скасувати рішення виконавчого комітету Ровенської обласної ради народних депутатів у 1991 – 1992 роках в частині релігійних громад, які станом на дату ухвалення цього рішення перебувають у складі Української православної церкви (московського патріархату).

Що заявили в УПЦ МП

Керівник Рівненської єпархії УПЦ (МП) архієпископ Пимен був на сесії. Він заявив, що їхній собор змінив статут і "благословіння московського патріарха було скасоване", тому "церква є повністю самостійною".

Архієпископ Пимен також розповів, що УПЦ МП:

"має більше прав і повноважень серед світового православ'я, ніж ПЦУ";

"є колабораціонізм, але він є у всіх верствах населення, і серед вас, шановні... Засуджувати можна дуже багато, а можна просто викорінити...".

Також керівник Рівненської єпархії УПЦ (МП) заявив, що нібито: "Наших парафіян звільняють тільки за те, що вони ходять у церкву. Це ж дискримінація, яка віддаляє нас від вступу в ЄС і від євроінтеграції, це роз'єднує суспільство".

У відповідь на слова Пимена обурився депутат облради Сергій Кондрачук. Він звернувся до тих, хто дозволив керівнику Рівненської єпархії УПЦ (МП) прийти та виступити.

Ви, коли натискали кнопку "дати слово", ви чим керувались?! Якби ми зараз засуджували, наприклад, вагнерівців, ви б хотіли, щоб на трибуні стояв Пригожин і казав, що вони не терористи?! Для чого їх сюди пустили, для чого ви даєте слово слухати цю єресь?!

– сказав депутат.

Заборона УПЦ МП в інших областях