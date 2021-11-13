Рівносильно торгівлі людьми, – заява ЄС та України про міграційну кризу у Білорусі
Джерело:Укрінформ
Використання мігрантів у Білорусі порівняли з торгівлею людьми. У Євросоюзі назвали це неприпустимою та "нелюдською" поведінкою.
Міжнародна спільнота рішуче засуджує події на білоруському кордоні. Про це мовиться у заяві, з якою Україна та ЄС виступили на засіданні Генасамблеї ООН.
Читайте також Путін має хитрий план: як Кремль хоче використати Лукашенка та Білорусь
Автори документу також засуджують будь-які спроби третіх країн використовувати торгівлю людьми, міграцію або контрабанду людей.
"Цинізм білоруського режиму"
Країни закликали "білоруський режим" негайно припинити цю практику та інші гібридні загрози. Наприклад, постійне блокування доступу до гуманітарної допомоги.
Білорусь зараз широко використовує міграцію в політичних цілях. Ця практика рівносильна контрабанді людей або торгівлі людьми,
– мовиться у заяві.
Наголосили, що це свідчить про цинізм білоруського режиму, який наражає на небезпеку життя і здоров'я людей. Таким чином хочуть відвернути увагу від порушень прав людини і жорстоких репресій в країні.
Що відбувається на кордоні
- Ситуація на білорусько-польському кордоні загострилась 8 листопада. Багато нелегалів тоді намагались потрапити до Євросоюзу.
- У Польщі переконані, що самопроголошений президент Олександр Лукашенко спровокував міграційну кризу на кордоні для дестабілізації ситуації в Євросоюзі.
- В українській розвідці припускають, що біля кордону зібралось близько 15 тисяч людей.
- 12 листопада нелегали намагалися прорватися через польський кордон. Після затримання силовиками, вони повертались і ходили попід огорожею.