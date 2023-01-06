Тема Макіївки стала для Росії страшнішою, ніж втрата Херсона, – МВС України

Напередодні кремлівський диктатор заявив про "різдвяне перемир'я". Найімовірніше, це спроба відвернути увагу від теми Макіївки, яка спричинила неабиякий резонанс в Росії.

Навряд чи диктатора схилив до цього рішення турецький лідер Реджеп Ердоган. Про це 24 каналу сказав радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

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Чому росіяни заговорили про "різдвяне перемир'я"

"Єдине логічне – це продовження теми Макіївки, скандал, який не стихає довкола неї", – зазначає радник МВС.

Сьогодні, 6 січня, згідно з розпорядженням Путіна слідча комісія має оголосити, хто є винним у трагедії. З'явилася інформація про те, що винними визнають керівник полку і хтось із так званої Макіївської адміністрації.

Макіївка стала для російського суспільства серйозним тригером. Вони зрозуміли, що їхні командири – дебіли, влада їм бреше – підло, цинічно і багато в чому від безсилля, тому що не може пояснити, чому відправляє дебілів-командирів керувати їхніми рідними,

– сказав радник міністра внутрішніх справ.

Він запевняє: трагедія у Макіївці стала для росіян страшнішою, ніж втрата Херсона. Ця тема "тригерить" мільйони людей. Так, її потрібно було чимось перебити.

Найімовірніше, вважає Денисенко, російське керівництво прийняло рішення перейти на інший порядок денний. Саме тому заговорили про "різдвяне перемир'я" і "сволочєй-украінцев", які не хочуть миритися, адже вони кровожерливі, прагнуть воювати, їх підтримує Захід і таке інше.

"Тему Макіївки вони спробують просто "заболтать" історіями про жахливих українців, яким треба мстити, мстити та ще раз мстити", – резюмував Вадим Денисенко.

Удар ЗСУ по Макіївці: коротко