Російське "різдвяне перемир'я": Мусієнко сказав, що хотів продемонструвати Путін

Російський диктатор Владімір Путін оголосив фейкове "різдвяне перемир'я на 36 годин упродовж 6-7 грудня. Він це зробив з двох причин, які не принесли ніякого результату.

Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. За його словами, Путін досі чомусь думає, що йому хтось у світі довіряє. Міжнародні лідери вже давно не розглядають серйозно його маніпулятивні заяви.

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Навіщо Путін оголосив фейкове перемир'я

Як наголосив Мусієнко, цією заявою Путін хотів продемонструвати дві речі. Перша – що Росія нібито велика християнська країна. Хоч зрозуміло, що нічого святого там вже немає.

Також це була принаймні хоч якась реакція на пропозицію турецького президента Реджепа Ердогана односторонньо припинити вогонь та проголосити перемир'я. Звісно, у такий спосіб Путін ще й хотів звинуватити Україну, що вона нібито не хоче миру.

Важливо, що світ дуже жорстко відреагував на це фейкове перемир'я. Західні лідери сказали одну принципову річ – Росія має вивести війська з усієї території України, а тоді вже можна говорити про перемир'я. Це збігається з позицією Києва.

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Виведення російських військ і відновлення суверенітету в межах кордону 1991 року – це передумова до будь-якого перемир'я. І одна з передумов до майбутніх мирних перемовин. В цій ситуації Путін отримав абсолютно протилежну реакцію,

– зауважив Мусієнко.

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