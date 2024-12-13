Угорщина зробила все, що могла, – Орбан про мирну ініціативу
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прокоментував свою ініціативу щодо різдвяного перемир'я між Україною та Росією. Він підкреслив, що кожна зі сторін відреагувала по-своєму.
Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Telex. Орбан зазначив, що угорська дипломатія нібито "зробила все, що могла" для досягнення миру.
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"Угорщина зробила все, що могла"
Угорський прем’єр-міністр підкреслив, що одна зі сторін конфлікту відкинула пропозицію, а інша її прийняла.
Зараз Різдво, варто було спробувати, і Угорщина це зробила. Я думаю, що Угорщина вчинила так, як повинна була вчинити тисячолітня європейська держава,
– підкреслив прем'єр.
Орбан також висловив переконання, що світ наближається до значних змін, і що після вступу на посаду президента США Дональда Трампа ці зміни відбудуться в усьому західному світі.
До слова, раніше Орбан звинуватив Володимира Зеленського у відмові від "різдвяного перемир'я" та обміну полоненими, не запропонувавши такі ініціативи Росії.
У свою чергу, український президент відреагував на телефонну розмову Орбана з Путіним, розкритикувавши подібні обговорення. Він висміяв угорського прем'єра, саркастично запропонувавши йому розмову з колишнім диктатором Сирії Башаром Асадом.